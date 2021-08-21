Süper Lig: Alanyaspor: 0 - Altay: 2

Süper Lig'in 2. haftasında Alanyaspor, Altay'ı ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısını konuk ekip 20 önde tamamladı
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
10. dakikada sağ kanattan hızlı gelişen Alanyaspor atağında Candeias'ın ortasına arka direkte Diedhiou'nun şutu üstten auta gitti.
18. dakikada sağ kanattan gelişen Altay atağında Bamba rakibinden kurtulup ceza alanına girdi. Ortasında arka direkte Rodriguez buluştu, ortaya çekip kaleye gönderdiği top savunmadan döndü.
22. dakikada Alanyaspor'da Efecan Karaca, ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
26. dakikada Altay'ın sağ kanattan paslaşarak kullandığı korner sonrası ceza alanına çevrilen topu arka direkte İbrahim çevirdi. Bamba'nın şutu savunmadan döndü topu önünde bulan Thiam vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 01
32. dakikada Rodriguez'in ceza sahası dışından kazanılan serbest vuruşunda top ağlarla buluştu. 02
34. dakikada sağ kanattan gelişen Altay atağında Cebrail'in ceza alanına ortasını savunma uzaklaştırdı.
40. dakikada sağ kanattan gelişen Altay atağında Kappel'in ceza alanına çevirdiği topla uzak direkte buluşan Rodriguez müsait pozisyonda vuruşunda topu üstten dışarı gitti.
Stat: Bahçeşehir Okulları
Hakemler: Mete Kalkavan x, Bahattin Duran x, Bahtiyar Birinci x
Alanyaspor: Serkan Kırıntılı x, Umut Güneş x, Efecan Karaca x, Ahmet Ildız x, Efkan Bekiroğlu x, Diedhiou x, Milinovic x, Fatih Aksoy x, Candeıas x, Mevlja x, Borja Gonzales x
Yedekler: Maradona, Yusuf Karagöz, Buluthan Bulut, Eduardo, Novais, Juanfran, Furkan Bayır, Oğuz Aydın, Tayfur Bingöl, Oğuzhan Aydın
Teknik direktör: Çağdaş Atan
Altay: Lis x, Bamba xx, Poko x, Kapel x, Cebrail Karayel x, Murat Akça x, Naderi x, İbrahim Öztürk x, Pinares x, Martin Rodriguez xx, Thiam xx
Yedekler: Cihan Topaloğlu, Aka, Erhan Çelenk, Da Silva, Eren Erdoğan, Ceyhun Gülselam, Nurettin Küçükseniz, Paixao, Mohamed Dayan, Tolga Ünlü
Teknik Direktör: Mustafa Denizli
Goller: Thiam (dk. 26), Rodriguez (dk. 32) (Altay)
Kırmızı kart: Efecan Karaca (dk. 22) (Alanyaspor)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.