Süper Lig: Alanyaspor: 1 - Altay: 4 (Maç sonucu)

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Süper Lig'in 2. haftasında Alanyaspor, Altay'ı ağırladı. Mücadeleyi konuk ekip 41 kazandı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada Alanyaspor savunmasının çıkarken kaptırdığı topla ceza alanı ön çizgisinde buluşan Pinares vuruşunda fileleri havalandırdı. 03

55. dakikada hızlı gelişen Altay atağında ceza alanında sağ çaprazda topla buluşan Kappel ortaya çevirdi, Poko’nun vuruşunda yerden seken topa Bamba uzandı ancak top auta gitti.

63. dakikada ceza alanında sağ çaprazda topla buluşan Thiam’ın vuruşunda kaleci gole izin vermedi.

66. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında, Candeias'ın ortasına diğer kanatta Tayfur vurdu, Diedhieu altı pasın içinde dokunarak topu ağlara gönderdi. 13

68. dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında Borja'nın ortasına arka direkte Diedhiou dokundu top kalecide kaldı.

75. dakikada Alanyaspor'da Diedhiou yaptığı faul sonrası ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

84. dakikada sol çaprazdan kaleye yönelen Rayyan ceza alanı dışından sert vurdu ve topu ağlara gönderdi. 14

87. dakikada Rayyan'ın ceza alanında sol çaprazdan kaleye gönderdi, kaleciyi geçen topu Tayfur çizgiden çıkardı.



Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Mete Kalkavan xx, Bahattin Duran xx, Bahtiyar Birinci xx

Alanyaspor: Serkan Kırıntılı x, Umut Güneş x (Davidson dk. 74 x), Efecan Karaca x, Ahmet Ildız x, Efkan Bekiroğlu x, Diedhiou x, Milinovic x, Fatih Aksoy x, Candeıas x (Buluthan Bulut dk. 84 ?), Mevlja x, Borja Gonzales x

Yedekler: Maradona, Yusuf Karagöz, Eduardo, Novais, Juanfran, Furkan Bayır, Oğuz Aydın, Tayfur Bingöl, Oğuzhan Aydın

Teknik direktör: Çağdaş Atan

Altay: Lis xx, Bamba xx (Ahmed Rayyan dk. 80 xx), Poko xxx (Aka dk. 70 xx), Kapel xxx, Cebrail Karayel xx (Tolga Ünlü dk. 85 ?), Murat Akça xx, Naderi xx, İbrahim Öztürk xxx, Pinares xxx (Da Silva dk. 80 x), Martin Rodriguez xxx (Paixao dk. 70 x), Thiam xxx

Yedekler: Cihan Topaloğlu, Erhan Çelenk, Eren Erdoğan, Ceyhun Gülselam, Nurettin Küçükseniz, Mohamed Dayan

Teknik Direktör: Mustafa Denizli

Goller: Thiam (dk. 26), Rodriguez (dk. 32), Pinares (dk. 48), Rayyan (dk. 84) (Altay), Diedhiou (dk. 66), Rayyan (dk. 84) (Alanyaspor)

Kırmızı kart: Efecan Karaca (dk. 22), Diedhiou (dk. 75) (Alanyaspor)

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