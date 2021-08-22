Aytemiz Alanyaspor - Altay maçının ardından



Engin ANAK / ALANYA (Antalya) (DHA) Süper Lig´in 2'nci haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor - Altay karşılaşmasının ardından her iki takımın teknik direktörü maçı değerlendirdi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, "Bence maça harika bir başlangıç yaptık. Golü yediğimiz dakikaya kadar gerçekten çok iyi oynadık ve 2 tane gol pozisyonumuz vardı. Maç bize farklı sinyaller veriyordu ama kırmızı karttan sonra yeni bir takım olmamız, saha içinde bir kişi eksik kalmamız bizi gerçekten hırpaladı. Onun üzerine 0-0´lık skoru uzun devam edebilseydik 10 kişiyle sahadan iyi bir sonuçla ayrılabileceğimizi düşünüyorduk ama maalesef 2 tane duran top golü bütün planlarımızı bozdu. İkinci yarı hamle yaptık ve bence olumlu tepki verdi oyuncular ama 49´uncu dakikada çıkarken kaptırdığımız bir top bize 3-0´ı getirdi. 3-1´den sonra yine bir iki tane pozisyonumuz vardı. 10 kişi devam ederken hala umutluyduk maça anlamında ama 9 kişi kaldıktan sonra iyice umutlarımız kayboldu ve maçı kaybettik" dedi.

MUSTAFA DENİZLİ: GURUR VERİCİ

Maçı kazanma parolasıyla çıktıklarını belirten Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli ise şöyle konuştu: "İlk deplasman maçımızı ligin güçlü ve son yılların dikkat çeken ekiplerinden bir tanesi olan Alanyaspor´a karşı yaptık. Burada kazanabileceğimizi düşünüyorduk. İyi bir çizgi yakaladık. Oyunun ilk yarısında Efecan Karaca'nın pozisyonu kırmızı kartla neticelenince daha da rahat olduk ama bizim, rakibimizin 10 kişi kalmasıyla kendi içimizde yaşadığımız oyun anlayışı değişmez. Tabii ki güzel galibiyet oldu. Esasında burada çok önemli olan final paslarını çok iyi kullanamadık. Hatta çıkışta çok pas hatası oldu. Hatalar yapacağız 2 maçtır ciddi pozisyonalar ürettik. Bunu daha da geliştirip hatalarımızı biraz daha azaltarak futbolseverlere iyi bir Altay izleyecekler. Sonuç ne olursa olsun bizim amacımız futbolu güzelleştirmek. Bu kadroda bunu yavaş yavaş başarır diye düşünüyorum. Bu kadroda çok ciddi yeni transferler var. Onların uyum sürecini kısalttık onlar da saha içinde bunu gösteriyorlar. Dolayısıyla böyle zorlu deplasmanda 3 puanla dönmek bizim adımıza camiamız adına gurur verici."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Çağdaş Atan'ın açıklamaları

Mustafa Denizli'nin açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Antalya / Alanya Engin ANAK

2021-08-22 00:38:37



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