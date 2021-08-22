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Atan: "9 kişi kalınca umut kalmadı" Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan: "9 kişi kalınca umudumuz kayboldu ve maçı kaybettik"

İHA

Atan: "9 kişi kalınca umut kalmadı" Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan: "9 kişi kalınca umudumuz kayboldu ve maçı kaybettik"

Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, 9 kişi kaldıktan sonra umutlarının kaybolduğunu ve maçı kaybettiklerini söyledi.
Süper Lig'in 2. haftasında Alanyaspor, sahasında karşılaştığı Altay’a 41 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, maça iyi bir başlangıç yapmalarına rağmen, kırmızı karttan sonra her şeyin değiştiğini söyledi.
Golü yedikleri dakikaya kadar iyi bir oyun oynadıklarını dile getiren Atan, "Bu süreçte 2 tane gol pozisyonumuz vardı. Maç bize farklı sinyaller veriyordu ama kırmızı karttan sonra yeni bir takım olmamız, saha içinde bir kişi eksik kalmamız bizi gerçekten hırpaladı. Onun üzerine 00'lık skoru uzun devam edebilseydik 10 kişiyle sahadan iyi bir sonuçla ayrılabileceğimizi düşünüyorduk. Ancak iki tane duran top golü bütün planlarımızı bozdu. İkinci yarıya hamle ile başladık. Bence olumlu tepki verdi oyuncular ama 49'uncu dakikada çıkarken kaptırdığımız bir top bizi 30'ı geriye götürdü. 31'den sonra yine bir iki tane pozisyonumuz vardı. 10 kişi devam ederken hala umutluyduk. Ama 9 kişi kaldıktan sonra iyice umutlarımız kayboldu ve maçı kaybettik" diye konuştu.

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