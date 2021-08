Engelsiz Kafe’de otizmli gruplar için ‘1 nefes’ programı

New York’ta acil durum ilan edildi!

Antalya’da, engelli bireyler ve ailelerine yönelik sosyal destek programları yürüten Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı Engelsiz Kafe’de yeni dönem yepyeni bir eğitim programıyla başladı.



Muratpaşa Belediyesi’nin, Adalya’yla birlikte, falez bandında çam, ağaçlarıyla kaplı yaklaşık 8 dönümlük bir alanda kurduğu Engelsiz Kafe’de, yeni dönem başladı. Nisan 2015’ten bu yana engelli bireyler, aileleri ve kent sakinleri için bir yaşam merkezi olan Engelsiz Kafe, covid19 salgını nedeniyle kapalı olduğu dönemde özel gereksinimli bireyler için yepyeni bir sosyal destek ve yaşam merkezi kazandı.

“Kayıt için turunç masa”

Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın Temmuz ayında açılışının gerçekleştirdiği Özel Gereksinimli Bireyler Sosyal Destek ve Yaşam Merkezi, farklı engel gruplarına yönelik hazırlanan programla öğrencilerini kabul etmeye başladı. Merkez, el sanatlarından halk oyunlarına, ritimden dramaya bir programa sahip. Hafta içi her gün gerçekleşen programlara kayıtlar Turunç Masa Çağrı merkezi üzerinden yapılabiliyor.

“Çok seviyoruz”

Engelsiz Kafe’de başlayan yeni dönemin ilk programına katılan 8 yaşında down sendromlu bir çocuk annesi olan Canan Savaştan, “Üç senedir buraya geliyoruz ve çok memnunuz. Öğretmenlerimiz çok iyi. Özveriyle çalışıyorlar” diye konuştu. Elif Tuzlalı ise Engelsiz Kafe’nin en eski velilerinden olduğunu belirterek, “Burayı çok seviyoruz. Çocuklarımız için her şeyi yapıyorlar” dedi.



“Nefes terapi”

Engelsiz Kafe, yeni dönemde, otizmli gruplar için “1 Nefes” programını da başlattı. Salı günleri 13.3016.30 ve perşembe 09.3013.00 saatleri arasında otizmli çocukların aileleriyle birlikte katılacağı programda, çocuklar ritim, el sanatları, drama, dans gibi programlara katılırken ailelere yönelik de nefes terapi programı uygulanacak.

