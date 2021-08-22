Toz kalkan yan yola tepki olsun diye yanık yağ döktü Antalya'da esnafın tozlu yola bulduğu çözüm görenleri güldürdü

Antalya’nın Kumluca ilçesinde iş yerinin önünden geçen yolun tozundan rahatsız olan bir esnaf, çareyi yola yanık dökmekte buldu. O anlarını cep telefonu ile kayda alan vatandaş, izleyenleri güldürdü.

Kumluca ilçesi Göksu Mahallesi Ahmet Ali Ağa Bulvarı üzerinde oto galerisi esnafı Murat Acar (48) işyerinin önünden geçen toprak yolun tozundan rahatsız oldu. Murat Acar işyerinin önündeki stabilize yolda meydana gelen toza çözüm olarak yola yanık yağ döktü.

Yolun toprak zemin olduğu için tozlandığını, toprak dökmenin çözüm olmayacağını belirten Murat Acar, "Belediyeye kaç defa gittim. Sağ olsunlar toprak dökelim dediler. Toprak çözüm olmazdı. Ben de yolun tozundan kurtulmak için gittim sanayi sitesinden yanık yağ aldım. Kendi imkanlarımla sorunu çözmüş oldum" dedi.

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