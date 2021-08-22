Alanya Toptancı Hali’nin yüzde 75’i tamamlandı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Toptancı Hal Kompleksi Projesi inşaatında yüzde 75’lik kısım geçildi.





Büyükşehir Belediyesi Alanya Toptancı Hali Projesi inşaatı devam ediyor. Türkler Mahallesi’nde yapımı devam eden toptancı halde 19 hal bloğu, 4 ardiye bloğu, 1 idari, 1 ticari ve 26 blok yer alıyor. Bugüne kadar 16 hal, 2 ardiye, 1 idari ve 1 ticari bloğu olmak üzere 20 blok tamamlandı. 3 hal ve 2 ardiye bloğun inşaatı ise sürüyor.



“Yatırım bedeli 100 Milyon TL”

Karkası, kaba inşası ve sıvası tamamlanan 20 blokta pencere, su, elektrik, havalandırma, izolasyon, fayans ve korkuluk gibi ince işçilik çalışmalarının yüzde 85’i tamamlandı. Alanya Toptancı Hali’nde yağmur giderleri ve istinat duvarı yapım çalışmaları devam ediyor. Diğer yandan tamamlanan bloklarda da sıva, korkuluk ve fayans çalışmaları da sürdürülüyor.

26 bloktan oluşan Alanya Hal Kompleksi inşaatının şu ana kadar yüzde 75’i tamamlandı. Toplam 164 dönüm arazi üzerine yapılan Alanya Hal Kompleksi’nde 159 işyeri ve 78 ardiye yer alacak. İnşaatın yatırım maliyeti ise 100 milyon TL.

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