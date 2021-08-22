Antalya'da gecekondu yangında küle döndü

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Antalya’da itfaiye tarafından söndürülen yangında gecekondu ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 16.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 644 sokak üzerinde kullanılmayan 2 katlı gecekonduda meydana geldi. Gecekondudan duman çıktığını fark edenler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla beraber olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını kısa sürede söndürürken, bir süre de soğutma çalışması yaptı. Yangın sonrasında gecekondu kullanılamaz hale geldi. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

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