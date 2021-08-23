Hırsızlar, 4 bilezikle servet yapan kadının servetine dadandı Daha önce 25 tavuğu çalınan kadının, bu sefer çiftliğine renk katsın diye aldığı ‘Şimşek’ isimli beyaz atı çalındı Fatma Öncel: “Beyaz şimşeğimi aldılar”

Antalya’da 14 yıl önce eşine destek olmak için 4 bileziğini satıp hayvancılık işine girerek milyonluk servetin sahibi olan 42 yaşındaki Fatma Öncel’in, çiftliğindeki 'Şimşek' isimli beyaz atı çalındı. Daha önce 25 tavuğunun da çalındığını belirten Öncel, “Beyaz şimşeğimi çaldılar. İlk aldığım atımdı. Şüpheli ya da şüphelilerin bulunmasını istiyorum” dedi.

Muratpaşa ilçesinde yaşayan 42 yaşındaki 3 çocuk sahibi Fatma Öncel, 14 yıl önce polis memuru eşine destek olmak için düğünden kalan 4 bileziğini satarak hayvancılık işine girdi. Öncel, dönemin parasıyla 2 bin 500 liraya satıp 2 bin 400 liraya inek, 100 liraya da hayvanını besleyecek yem aldı. İlk başlarda inek sütü satarak para kazanmaya başlayan Öncel, zamanla inek sayısını 20’ye kadar çıkardı. İneklerini beslemek için bir de tarla kiralayan Öncel, buraya ektiği mısır harmanıyla hayvanlarını beslemeye başladı. Daha sonra tavuk ile keçi de beslemeye başlayan azimli kadın, 14 senenin ardından 150 inek, yüzlerce keçi ve tavuk sahibi oldu. Öncel, bununla da yetinmeyip bini adeti geçen kaz beslemeye başladı. Tek başına beslediği hayvanlarının çoğalmasıyla işçi de tutan Öncel, 20 dönümlük arazide 1 milyon liranın üzerinde servet sahibi oldu.



“Beyaz şimşeğimi çaldılar”

4 yıl önce ise kurduğu çiftlikte hobi amaçlı at alıp beslemeye başlayan Öncel, geçtiğimiz hafta gelen haberle neye uğradığını şaşırdı. 2 at bir de tayı bulunan Öncel’in çiftliğine giren şüpheli ya da şüpheliler, ‘Şimşek’ isimli beyaz tayı çalarak kayıplara karıştı. Komşularının haber vermesi üzerine çiftliğine gelen Öncel çifti, çiftlikteki tellerin kesildiğini ve atlarını göremeyince polise başvurdu.

Geçen yıl 25 tavuğunun çalındığını da belirten Fatma Öncel, “İlk aldığım attı. Beyaz şimşeğimi çaldılar. Çiftliğimize renk katsın diye almıştık. Atımı ve hırsızın bulunmasını istiyorum” dedi.

Öncel’in eşi Saadettin Öncel de, ticaretin yanı sıra hayvanları çok sevdiklerini ifade ederek, “Atımızın çalınmasına oldukça üzüldük. Hobi amaçlı bakıyorduk. Emniyetteki arkadaşlarımızın şüpheli ya da şüphelileri bulacağına inanıyoruz” diye konuştu.

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