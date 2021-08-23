11 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şahıs çalıştığı iş yerinde yakalandı

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Antalya’da aranması bulunan bir şahıs, çalıştığı iş yerinde düzenlenen operasyon ile yakalandı. Şahsın, GBT kontrolünde kasten öldürme ve silahla tehdit suçlarından 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı. Şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

22 Ağustos Pazar günü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu aranması bulunan K.C (34 ) isimli şahıs çalıştığı iş yerinde yakalandı. Şahsın yapılan GBT kontrolünde kasten öldürme ve silahla tehdit suçlarından 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. Adliyeye sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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