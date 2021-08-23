Altın Portakal Sinema Okulu’na başvurular açıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 29 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali, geleceğin sinemacılarına destek olmaya devam ediyor. İlk kez düzenlendiği 2019 yılında 150 öğrenciyi ağırlayan, pandemi nedeniyle çevrim içi düzenlendiği geçen yıl ise 250 öğrenciyi sinema profesyonelleri ile buluşturan Altın Portakal Sinema Okulu için başvurular açıldı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek yaptığı yazılı açıklamada "Gençler üretecek, Antalya gençlerle birlikte yükselecek" sloganıyla yola çıkılan Antalya Sinema Okulu için, “Bu yıl da Türkiye'deki üniversitelerde Radyo, Televizyon, Sinema, Medya, İletişim ve Görsel Sanatlar eğitimi alan 250 öğrenci seçilecek. Geleceğin sinemacılarına hayallerine ulaşmalarında destek olmayı ve ilham vermeyi amaçlayan Altın Portakal Sinema Okulu'nda sinema sektörünün önde gelen isimleri öğrencilerle tecrübelerini paylaşacak” dedi.



"Başvuru başlangıcı 13 Eylül"

Festival, Altın Portakal Sinema Okulu'na katılamayan sinemaseverleri de unutmuyor. Herkesin erişimine açık olarak yayınlanacak söyleşi ve röportaj videoları ile Türkiye'nin dört bir yanından sinemaseverlere ulaşmak amaçlanıyor. Bu videolar, festival sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek.

Altın Portakal Sinema Okulu için son başvuru tarihi 13 Eylül Pazartesi olarak belirlendi. Sinema öğrencileri başvuru formuna festival web sitesi üzerinden ulaşabilirler.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in başkanlığını yaptığı 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin idari direktörlüğünü Cansel Tuncer, yönetmenliğini Ahmet Boyacıoğlu üstlenirken, sanat yönetmenliğini Başak Emre yürütecek.

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