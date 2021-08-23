Kepez’de çocuklar yaz tatilini dolu dolu geçiriyor

Kepez Belediyesi’nin spor bilinci aşılamak ve sporla büyüyen sağlıklı nesiller yetişmesine katkıda bulunmak amacıyla hayata geçirdiği ‘Yaz Spor Okulu’ çocuklara spor yapmanın yanında, sosyalleşme imkanı da sunuyor.

İlçede eğitime önemli katkılarda bulunan Kepez Belediyesi, bir yandan da sporla büyüyen nesiller yetişmesi içinde çalışmalar yürütüyor. Kepez Belediyesi Spor Kulübü çatısı altında kış ve yaz dönemlerinde açılan spor okulları öğrencilere spor yaparken, sosyalleşme imkanı da sunuyor. Kepez Belediyesi, eğitim ve öğretim dönemlerindeki gezi programlarını spor okullarında da sürdürüyor. Futbol, basketbol, voleybol, tekvando, güreş, yüzme, su topu, tenis, jimnastik ve okçuluk olmak üzere 10 branşta eğitim gören yaz spor okulu öğrencileri, yaz tatilini dolu dolu geçiriyor.

Yaz spor okulu öğrencileri geziyor

Kepez Belediyesi, Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi Müzesi’nden Dokumapark’taki Oyuncak Müzesi’ne, Cemil Meriç Kütüphanesi’nden Macera Ormanı’na kadar düzenlediği gezilerle çocuk ve gençlere yaşadıkları şehrin güzelliklerini tanıtıyor. Kepez Belediyesi, ilçe sınırları gözetmeksizin yazı spor yaparak geçirmek isteyen Antalya’nın tüm çocuklarını yaz spor okulunda ağırlıyor. Çocukların zihinsel, bedensel ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunmayı, sağlıklı ve sporcu ahlakı almış nesiller yetiştirmeyi amaçlayan Kepez Belediyesi Yaz Spor Okulu, 516 yaş grubundaki çocuklara hitap ediyor.

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