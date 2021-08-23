Antalya’da maske takmayan kadının hakaret ve tehditler yağdırdığı otobüs şoförü konuştu Kadının farklı açılardan çekilen görüntülerinde hakaretler ve tehditlere yağdırdığı görüldü Otobüs şoförü Kemal Kuşçu: “Avukatım aracılığı ile savcılığa suç duyurusunda bulunacağım”

Antalya’da halk otobüsü içerisinde maske takmayı reddeden kadın adeta ortalığı birbirine kattı. Kadının hakaretler yağdırdığı otobüsün şoförü Kemal Kuşçu, “Avukatım aracılığıyla bugün suç duyurusunda bulunacağım. Ben kendimi geçtim, anneme babama kardeşime herkese hakaret etti” diyerek yaşadıklarını anlattı.

Olay, Kepez ilçesi Antalya Bulvarı üzerinde dün sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre MeydanYeniköy hattında çalışan Kemal Kuşçu, sefere çıkmak üzere bulvar üzerinde bulunan durağa gelerek yolcu almaya başladı. Bu sırada otobüse binen bir kadın yolcu, şoförün maske takması konusunda uyarısını dinlemeyerek maske takmadı. Şoför ise maske takmadan yola devam edemeyeceğini belirtti. Bunun üzerine kadın yolcu, maske takmamakta direnerek şoföre hakaretler etmeye başladı.



"Sana bunun bedelini çok pis ödeteceğim”

Kadın bir süre daha hakaret ettikten sonra otobüsten aşağı indi. Bu kez ise diğer yolculara da hakaret etmeye başladı. Kadın, "Maske takmıyorum. Ben engelliyim. Bugün maske takmıyorum. Bak görüyorsunuz. Benim evde çocuğum bekliyor. Aşağı inmiyorum. Şimdi polis gelecek. Bunu da çekin. Sakin olamıyorum. Bu insanların hiçbirisi beni sakinleştiremez. Doktorlarınız gelse beni sakinleştiremez. Sana ben soracağım. Çek lan beni şoför bozuntusu. Nerede polisler? Senin çocuğun senin anan benim yaşadıklarımın yüz bin katını yaşasın. Sen pisliğin tekisin. Senin hiçbir vasfın yok. Sana bunun bedelini çok pis ödeteceğim” diyerek sağa sola bağırdı.

O anlar ise bir yolcu tarafından saniye saniye kaydedildi. Sosyal medya görüntülerin paylaşılmasının ardından kadına çok sayıda izleyici tepki gösterdi.



“Ben kendimi geçtim, anneme babama kardeşime herkese hakaret etti”

Yaşadıklarını İhlas Haber Ajansı mikrofonuna anlatan şoför Kemal Kuşçu (33), “Otobüse binen kadından maskesini takmasını rica ettim. Takmayacağını söyledi. Ben de kendisine maske takmadan devam edemeyeceğimi belirttim. Bağırmaya başladı. Polis çağıracağımı söyledim. Kendisini uyardım. 15 tane şoförümüze virüs bulaştı. Evde istirahat ediyorlar. Maske olmadan otobüse alamıyoruz. Kendisi polis gelmeden olay yerinden kaçtı. Diğer yolcular da tepki gösterdi. Hakaretler etti. Avukatım aracılığıyla bugün suç duyurusunda bulunacağım. Ben kendimi geçtim, anneme babama kardeşime herkese hakaret etti. Tek bize etse biz alıştık. Buna benzer birçok olay başımıza geliyor” sözlerine yer verdi.

Öte yandan kadının hakaret ettiğin anlara ilişkin farklı açıdan yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde kadının otobüs şoförünü sık sık tehdit ettiği ve hakaretler yağdırdığı görüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.