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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Böcek: “Yeni yıla yeni köprülerimizle girmiş olacağız”

İHA

Başkan Böcek: “Yeni yıla yeni köprülerimizle girmiş olacağız”

Antalya Büyükşehir Belediyesi Çakırlar, Doyran, Bahtılı, Karatepe ve Geyikbayırı gibi birçok mahalleyi şehrin merkezine bağlayan Hürriyet Caddesi üzerinde bulunan Karaman ve Kuruçay köprülerini yıkarak yeniden yapacak. Yıkım çalışmalarının gerçekleştiği köprüde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, açıklamalarda bulundu. Yeniden yapılacak köprülerin, Antalyalıların gerek yayla, yemeiçme gibi birçok alanda sık kullandığı köprüler olduğunu belirten Böcek, "Yeni yıla yeni köprülerle girmiş olacağız” dedi.
Trafik yoğunluğunun fazla olduğu ve ağır tonajlı araçların geçiş güzergahı üzerinde bulunan Çakırlar yolu üzerindeki Karaman ve Kuruçay köprüleri, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yeniden yapılıyor. 8 metre genişliğindeki Karaman köprüsünün yıkımı tamamlandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen yeni köprü inşaatı kapsamında trafiğin aksamaması için eski köprünün 30 metre ilerisinde tali yol oluşturuldu. Yıkılan köprünün yanında basın açıklamasında bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise, köprünün Kasım ayı içerisinde tamamlanacağını söyledi. Kasım ayı içerisinde tamamlanması beklenen köprünün maliyeti ise 26 milyon 531 bin TL olacak.

“Çok önemli bir köprü”
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, “Antalya için kamu yararına olan projelerimize devam ediyoruz. Burası seçim öncesinde, seçim bildirgemizde olmamasına rağmen çok büyük bir ihtiyaç olduğunu gördüğümüz için 19671968 yıllarında yapılan Karaman Çayı üzerindeki bu köprümüz, korezyona uğramış, kullanılamaz duruma gelmiştir. Herhangi bir sıkıntıya düşmemek düşüncesi ile Büyükşehir Belediyesi olarak çalışmalarımıza başladık. Bu köprü, 9 köy, Saklıkent, aynı zamanda Kumluca ve Korkuteli’ne ulaşımı olan çok önemli bir köprü” diye konuştu.

“Köprünün maliyeti, 26 milyon 531 bin TL”
Yapılacak köprü hakkında bilgiler veren Böcek, “Şu anda 160 metre uzunluğunda, 14 buçuk metre genişliğinde hatta yaya kaldırımının da olduğu köprüyü kısa zamanda tamamlayacağız. BahtılıÇakırlar arasındaki Kuruçay köprüsü de 30 metre uzunluğunda 12 buçuk metre genişliğinde bir köprümüz. Şimdi 30 metre, 12 buçuk yapacağız ancak öncesinde orası da 8 metre genişliğindeydi. Kasım ayı içerisinde, yeni yıla yeni köprülerimizle girmiş olacağız. Bu yolu, bu köprüyü kullanan vatandaşlarımız kısa bir süre tali yoldan yollarına devam etmeliler. Sağlıklı, güzel günlerde köprümüzü kullanmalarını diliyorum. Köprünün maliyeti, 26 milyon 531 bin TL. Yayla yolları, yemeiçme yerleri hep bu güzergah üzerindedir. Düğün salonları da bu yol üzerinde. Gerçekten çok kullanılan bir yol. Bundan dolayı bu köprü, çok acildir. Yapılması gerekir. Antalya’da yağışlar, hava şartlarını düşündüğümüzde geçmiş dönemde köprülerle olan sıkıntıları hep birlikte yaşamıştık. Hızla yapılması gereken bir köprü burası” şeklinde konuştu.

“Daha erken bitirme hedefi”
Açıklamalar sırasında söz alan yüklenici firma yetkilisi, "Köprüyü tamamlamayı planladığımız tarih, Kasım ayı sonu. Daha erken bitirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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