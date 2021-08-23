Büyükşehirden Kaş’ın Sütleğen grup yoluna asfalt

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehirden Kaş’ın Sütleğen grup yoluna asfalt

İHA

Büyükşehirden Kaş’ın Sütleğen grup yoluna asfalt

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kaş ilçesine bağlı SütleğenYuvacıkYaylaçavdırYaylapalamut ve Çamlıköy grup yolunda sathi asfalt çalışmaları yapıyor.
Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde asfalt çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, Kaş ilçesine bağlı SütleğenYuvacıkYaylaçavdır Yaylapalamut ve Çamlıköy grup yolunda asfaltla çalışması gerçekleştiriyor. Grup yolunda zamanla deforme olan bölgeleri sökerek alt yapısını yenileyen Kırsal Hizmetler ekipleri, hazırlığı biten bölümleri vakit kaybetmeden sathi asfaltla kaplıyor. Çalışmaların kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Alanya Belediyesi'nden sokak hayvanları çalışması
YEREL HABERLER Alanya Belediyesi'nden sokak hayvanları çalışması
Yangında hasar gören cami yıkıldı, minaresi kaldı Yerine Selçuklu mimarisine uygun bir cami yapılacak
YEREL HABERLER Yangında hasar gören cami yıkıldı, minaresi ...
Antalyaspor Basın Sözcüsü Başkan: Verilmeyen penaltımız maçın önüne geçti
YEREL HABERLER Antalyaspor Basın Sözcüsü Başkan: Verilmeyen ...
Konservatuvar kursları için ön kayıtlar başladı
YEREL HABERLER Konservatuvar kursları için ön kayıtlar başladı
Manavgat ve Akseki'deki ormanı bin TL karşılığında çıkarmış Manavgat’taki orman yangınıyla ilgili ortaya çıkan ses kaydı herkesi şoke etti Orman yangını ile ilgili tüyler ürperten ses kaydı Suçlamaları reddeden şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi
YEREL HABERLER Manavgat ve Akseki'deki ormanı bin TL karşılığında ...
Gıda Yüksek Mühendisi Samancı: "Çam balı ihracatından kayıp 100 milyon dolar" Gıda Yüksek Mühendisi Aslı Elif Tanuğur Samancı: "Muğla ve ilçelerinde doğa kendini iyileştirene kadar çam balı üretimi mümkün olamayacak" "Yangından hasar gören arıcılarımızın yaralarını hep beraber saracağız, bölgenin orman varlığının tekrar zenginleştirilmesi için hep birlikte çalışacağız" "Yanan ormanlar nedeniyle çam balı üretiminden ve ihracatından kayıp yaklaşık 100 milyon dolar"
YEREL HABERLER Gıda Yüksek Mühendisi Samancı: "Çam balı ihracatından ...
Başkan Böcek: “Yeni yıla yeni köprülerimizle girmiş olacağız”
YEREL HABERLER Başkan Böcek: “Yeni yıla yeni köprülerimizle girmiş ...
Milli karateci Kemer'e madalya ile döndü
YEREL HABERLER Milli karateci Kemer'e madalya ile döndü
Antalya’da maske takmayan kadının hakaret ve tehditler yağdırdığı otobüs şoförü konuştu Kadının farklı açılardan çekilen görüntülerinde hakaretler ve tehditlere yağdırdığı görüldü Otobüs şoförü Kemal Kuşçu: “Avukatım aracılığı ile savcılığa suç duyurusunda bulunacağım”
YEREL HABERLER Antalya’da maske takmayan kadının hakaret ve ...
Kepez’de çocuklar yaz tatilini dolu dolu geçiriyor
YEREL HABERLER Kepez’de çocuklar yaz tatilini dolu dolu geçiriyor
Altın madalya kazanarak annesinin son isteğini yerine getirdi
YEREL HABERLER Altın madalya kazanarak annesinin son isteğini yerine ...
Antalya OSB Başkanı Bahar: "Sigorta acenteleri meslek odası kurulmalı"
YEREL HABERLER Antalya OSB Başkanı Bahar: "Sigorta acenteleri meslek ...
Altın Portakal Sinema Okulu’na başvurular açıldı
YEREL HABERLER Altın Portakal Sinema Okulu’na başvurular açıldı
Muratpaşa'nın Dağyakası buz pisti yeniden açıldı
YEREL HABERLER Muratpaşa'nın Dağyakası buz pisti yeniden açıldı
11 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şahıs çalıştığı iş yerinde yakalandı
YEREL HABERLER 11 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şahıs çalıştığı iş ...
Hırsızlar, 4 bilezikle servet yapan kadının servetine dadandı Daha önce 25 tavuğu çalınan kadının, bu sefer çiftliğine renk katsın diye aldığı ‘Şimşek’ isimli beyaz atı çalındı Fatma Öncel: “Beyaz şimşeğimi aldılar”
YEREL HABERLER Hırsızlar, 4 bilezikle servet yapan kadının servetine ...
Otobüste maske takmayı reddeden kadın ortalığı birbirine kattı Maske takmasını isteyen otobüs şoförüne hakaretler yağdırdı Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasında
YEREL HABERLER Otobüste maske takmayı reddeden kadın ortalığı ...
Antalya'da gecekondu yangında küle döndü
YEREL HABERLER Antalya'da gecekondu yangında küle döndü
Türk bayrağına silahla ateş edilerek zarar verildi, soruşturma başlatıldı
YEREL HABERLER Türk bayrağına silahla ateş edilerek zarar verildi, ...
Manavgat Belediyesi'nden, yangınzedelere küçükbaş hayvan desteği
YEREL HABERLER Manavgat Belediyesi'nden, yangınzedelere küçükbaş ...
Korkuteli'de iş makinelerinden mazot hırsızlığına suçüstü: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Korkuteli'de iş makinelerinden mazot hırsızlığına ...
Motosikletin çalındığı iddiasıyla çıkan tartışma kanlı bitti
YEREL HABERLER Motosikletin çalındığı iddiasıyla çıkan tartışma ...
Turizm kenti Antalya’da sahiller tıklım tıklım doldu Hava sıcaklığının 38 dereceye çıkmasını fırsat bilenler sahile akın etti
YEREL HABERLER Turizm kenti Antalya’da sahiller tıklım tıklım ...
Antalya Kaleiçi’nin tarihe tanıklık eden kapıları Kapılardaki tokmaklar evde oturan ailenin ekonomik durumunu gösteriyor Ku¨c¸u¨k halka çaldığı zaman, yoldan geçen komşu veya eve gelen tanıdık bir kadını, büyük halka ise erkek misafiri simgeliyordu Antalya’nın gözde turizm ve eğlence merkezlerinden birisi olan Kaleiçi bölgesinde tarihi dokusuyla dikkat çeken evlerin kapıları görenleri adeta zamanda yolculuğa çıkarıyor
YEREL HABERLER Antalya Kaleiçi’nin tarihe tanıklık eden ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.