Büyükşehirden Kaş’ın Sütleğen grup yoluna asfalt

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Antalya Büyükşehir Belediyesi Kaş ilçesine bağlı SütleğenYuvacıkYaylaçavdırYaylapalamut ve Çamlıköy grup yolunda sathi asfalt çalışmaları yapıyor.

Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde asfalt çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, Kaş ilçesine bağlı SütleğenYuvacıkYaylaçavdır Yaylapalamut ve Çamlıköy grup yolunda asfaltla çalışması gerçekleştiriyor. Grup yolunda zamanla deforme olan bölgeleri sökerek alt yapısını yenileyen Kırsal Hizmetler ekipleri, hazırlığı biten bölümleri vakit kaybetmeden sathi asfaltla kaplıyor. Çalışmaların kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.

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