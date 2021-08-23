Konyaaltı Belediyesi'nden vatandaşlara 10 bin hediye çiçek

Konyaaltı Belediyesi, Antalyalıların vazgeçilmezi haline gelen HayatPark’ta ziyaretçilere 10 bin adet mevsimlik çiçek hediye etti.

Kişi başına düşen yeşil alan miktarı ile Türkiye ve Antalya'da yerel yönetimlere örnek oluşturan Konyaaltı Belediyesi, ilçeye yeşil alanlar kazandırmaya devam ediyor. Yeni açılan parklarla bu yeşil alan miktarını sürekli artıran Konyaaltı, yeni düzenlediği HayatPark’la ilçenin yeşil görüntüsünü üst seviyeye çıkardı. HayatPark’taki 3bin 780 ağacı koruyan ve gölgeye dayanıklı çimle mesire alanının yeşil görüntüsünü artıran Konyaaltı, hafta sonu ziyaretçilere sürpriz yaptı. Yeşilin önemine dikkat çekmek isteyen Konyaaltı Belediyesi, HayatPark’a gelen ziyaretçilere çiçek dağıttı.

"10 bin çiçek"

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, orman yangınlarının geride bıraktığı fiziki izlerin yanı sıra insan ruhundaki tahribatı bir nebze olsa hafifletmek istediklerini, bunun için de HayatPark’ta ziyaretçilere 10 bin adet mevsimlik çiçek dağıttıklarını söyledi. Başkan Esen, “Parklarımızı, bahçelerimizi kendi seralarımızda ürettiğimiz mevsimlik bitkilerle düzenli olarak süslüyoruz. Vatandaşlarımızın da balkonlarını ve bahçelerini süslemelerine yardım etmek için mevsimlik çiçekleri ücretsiz olarak dağıttık” dedi.

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