Kepez Açık Hava Müzesi’ne yerli ve yabancı turistlerden ilgi

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Anadolu medeniyetlerinin mimari eserlerinin 25’te 1 oranında küçültülerek sergilendiği Dokumapark’taki ‘Kepez Açık Hava Müzesi’ yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu.

Dokumapark’taki ‘Kepez Açık Hava Müzesi’, Antalyalıların yanı sıra yerli ve yabancı turistlerinde beğenisini topladı. Dokumapark’ta 10 bin metre karelik alanda oluşturulan müzede, Anadolu uygarlıklarına ait 84 adet eser sergileniyor. Kent belleğinde iz bırakan tarihi Dokuma alanındaki müzede, Türkiye’nin önemli mimari eserlerinin 25’te 1 oranında küçültülmüş hali yer alıyor.



“Anadolu’dan 84 eser”

Kepez Açık Hava Müzesi’nde, Anıtkabir, İstanbul Haydarpaşa Garı, Konya İnce Minareli Medrese, İstanbul Soğukçeşme Sokağı, Konya Karatay Medresesi, Sivas Gökmedrese, Konya Mevlana Dergahı, İzmir Artemis Tapınağı, İzmir Selçuk İsa Bay Cami, İzmir Meryem Kilisesi gibi 84 eser bulunuyor. Müze, ziyaretçilere Türkiye’nin 81 iline gidilerek görülmesi gereken tarihe tanıklıkmış etmiş eserleri bir arada sunuyor.

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