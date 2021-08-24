Toprak analiz sonuçları üreticiye dağıtıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı ücretsiz toprak analizi sonuçlandı. Gündoğmuş ilçesinde 15 çiftçiye analiz sonuçları teslim edilirken, gübreleme konusunda tavsiyelerde bulunuldu.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Bitkisel Üretim ve Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından başlatılan ücretsiz toprak analizi çalışması yapıldı. Çiftçileri toprak analizine teşvik etmek amacıyla başlatılan proje kapsamında her ilçede 15 üreticinin üretim alanlarından toprak örnekleri alındı. Laboratuvara gönderilen örneklerin analiz sonuçları, gübreleme programıyla birlikte üreticilere teslim edilmeye başlandı.



Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Ziraat Mühendisleri Gündoğmuş’taki çiftçilere toprak analiz sonuçlarını teslim etti. Ziraat mühendisleri Gündoğmuşlu üreticilere çıkan sonuçlara göre nasıl bir gübreleme yapacakları konusunda bilgilendirme yaptı. Bu sayede gereksiz gübre kullanımının önüne geçilerek, üreticilerin daha bilinçli ve ekonomik bir gübreleme yapması sağlanacak.

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