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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Esen’den aşure ikramı

İHA

Başkan Esen’den aşure ikramı

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Muharrem ayının son bulmasının ardından düzenlenen aşure gününde vatandaşlara aşure ikram etti.
Konyaaltı Belediyesi tarafından gerçekleştirilen aşure gününde, Konyaaltı Cemevi önünde vatandaşlara aşure ikram edildi. Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen’in ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe, Konyaaltı Kaymakamı Kamil Köten, Konyaaltı Alevi Bektaşi Kültürü Cemevi Derneği Başkanı Abidin Şahin, Konyaaltı Belediyesi Meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Aşure ikramı öncesi konuşan Başkan Semih Esen, geçen sene pandemi nedeniyle aşure etkinliğini yapamadıklarını hatırlattı. Gelecek yıllarda daha büyük kalabalıklarla bir arada olmayı istediklerini belirten Esen, “Aşurenin ne olduğunu, insanlık için öneminin ne olduğunu, ne anlama geldiğini burada olan herkes biliyor ama aşure, Alevi Bektaşi geleneği için çok daha farklı ve derin anlamı olan bir kavramdır” dedi.

Alevi Bektaşi inancının insanların mutlu olmasını, insanların birbirleriyle kardeşçe geçinmesini, insanların birbirine empati yapmasını sağladığını belirten Esen, “Bu inanç ‘İncinsen de incinme’ diyen bir anlayış üzerine kurulu. Dünyada hangi konuda sorun yaşanırsa yaşasın, çağın aklı ve çağın bilimiyle sorunları çözecek kadar yeniliğe açık başka bir inancı ben bilmiyorum. O yüzden Alevi Bektaşi inancı sadece Türkiye için değil, yaşandığı tüm coğrafyalar için bir kurtuluş kapısıdır, bir ışıktır. Işığınız hiç sönmesin, bu ışığı sonuna kadar yaşatın. Sizlerin varlığı sayesinde Konyaaltı sokaklarında, Antalya sokaklarında Alevi Bektaşi inancı biraz daha canlanıyor, biraz daha ne olduğu anlaşılıyor. Varlığınız sonsuza kadar devam etsin, sizleri çok seviyoruz. Bugünkü lokmanız da Hak katında makbul olsun” diye konuştu.

“Kazan başına geçti”
Konuşmanın ardından dualar okundu, deyişler dile geldi. Günün sonunda Başkan Esen ve Kaymakam Kamil Köten ile beraberindekiler kazanların başına geçerek vatandaşlara aşure ikram etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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