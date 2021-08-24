Alanya’da 70 kilometreyi bulan asfalt çalışması kısa sürede tamamlanacak

Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Batı mahallelerinde asfalt çalışmalarına devam ediyor. Batı’da 70 kilometreyi bulan asfalt çalışmalarını inceleyen Başkan Yücel, “Kısa sürede tamamlayıp hizmete açacağız” dedi.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Belediyesi tarafından Batı mahallerinde devam eden asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. Batı mahallelerinde toplamda 70 kilometrelik asfalt çalışması yapacaklarını belirten Başkan Yücel, çalışmaların son etabının sürdüğü İncekum Mahallesi’nde incelemelerde bulundu. Başkan Yücel’e icracı müdürlüklerden sorumlu Başkan Yardımcısı Özgür Karamut da eşlik etti.



“Asfalt çalışmaları 15 Eylül’e kadar tamamlanacak”

“Doğu, Batı, merkez ve yaylalar olmak üzere dört farklı alanda asfalt çalışmalarımız devam ediyor” diyen Başkan Yücel, “Batı’da Avsallar, Okurcalar, İncekum ve yukarıdaki mahallelerimizde 70 kilometrelik asfalt çalışmamız vardı. Bunun üçte birlik kısmını tamamladık. 15 Eylül’e kadar da diğer bölümlerini bitirip kış mevsimi gelmeden asfalt çalışmalarını tamamlamış olacağız” diye konuştu.



“Yıllarca hizmet verecek şekilde yaptık”

2 aydır altyapı çalışmalarının sürdüğünü belirten Başkan Yücel, “Yaklaşık 2 aydır burada altyapı çalışması sürdürdük. Sağlıklı ve en iyi şekilde yıllarca hizmet verecek şekilde hazırlık yaptık. Yerleşim alanlarında sıcak asfalt yapıyoruz, yeni ve ham olan yollarımızda da sıcak asfalta geçeceğiz. Bu yeni açtığımız yol da Avsallar için can damarı oldu. Şimdi de asfaltını tamamlayıp hizmete sunacağız. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

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