Antalyaspor'da Çaykur Rizespor hazırlıkları

Süper Lig ekiplerinden FT Antalyaspor, cuma günü sahasında karşılaşacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü. Hollandalı defans oyuncusu Sherel Floranus için sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.
Süper Lig’e istediği gibi bir başlangıç yapamayan FT Antalyaspor, sahasındaki Çaykur Rizespor maçını kazanarak ilk 3 puanını almak istiyor. Göztepe karşısında uzatmalarda 3 puanı kaçıran Antalyaspor, Fenerbahçe maçında ise bulduğu pozisyonlara rağmen puanı getirecek golleri atamamıştı.
Cuma günü saat 20.30’da Çaykur Rizespor’u ağırlayacak olan FT Antalyaspor, bu karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde, Teknik Direktör Ersun Yanal idaresindeki antrenmanda kırmızıbeyazlılar, koşu ve ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı. Antrenman yarı sahada çift kale taktik ağırlıklı maçla sona erdi.
Doğum günü kutlaması
Tam kadro hazırlıklarını sürdüren Antalyaspor’da antrenman sonrası Hollandalı defans oyuncusu Sherel Floranus için sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. Takım arkadaşları Floranus’un 24. yaşını, genç futbolcunun üzerine un döküp başında yumurta kırarak kutladı. Floranus, daha sonra getirilen pastayı kesti ve arkadaşlarına ikram etti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.