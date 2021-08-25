(Özel haber) Kaleci Yaşar Duran, artık başarılarıyla anılmak istiyor Yaşar Duran, Antalyaspor’un altyapısında sorumlu antrenör olarak çalışmaya başladı "En çok penaltı kurtaran ve en çok penaltı atan kaleciyim" "Hala rekorlarım kırılmadı, 3 defa yılın sporcusu seçildim, 5 şampiyonluğum var" "12 sene milli takımı gittim, benden daha fazla giden yoktur"

Fenerbahçe, Malatyaspor ve Sarıyer formalarını giyen, 1980 ve 1990'ların ilk dönemlerinde adından sıkça söz ettiren kaleci Yaşar Duran, Antalyaspor’un altyapısında kaleci departmanından sorumlu antrenör olarak çalışmaya başladı. Kaleci Yaşar, altyapıdan yeni futbolcular yetiştirmek için çalıştığını belirtirken artık 'kova' lakabı ile de anılmak istemediğini söyledi. Bu durumdan oldukça rahatsız olduğu söyleyen Duran, "Bu bir yakıştırmaydı ve üzücüydü" dedi.

Fenerbahçe ve Türk futbolunun önemli kalecilerinden Yaşar Duran, onca başarısına rağmen 1986 Meksika Dünya Kupası Elemeleri'nde İstanbul'da 80'lık İngiltere maçında yediği gollerden sonra 'Kova' lakabını aldı. Artık bu lakapla anılmak istemediğini söyleyen Yaşar Duran, birçok başarısının da olduğunu belirtti. Kariyerine Antalyaspor’un altyapısında sorumlu antrenör olarak devam eden Duran, amacının Antalyaspor’un başarısı için çalışmak olduğunu vurguladı.



"Kova soğuk bir kelime"

Kova lakabından rahatsızlık duyduğunu belirten Yaşar Duran, "Bu bir yakıştırmaydı. Bir kaleci sıfatından çok 'kova' sıfatı yemek insanı üzüyor, içine sindiremiyor ama insanlar kendisi ile ne kadar barışık dedikleri zaman o andan itibaren barışık olmamaya çalışıyordum. Atamadım, yapamadım. İnşallah Antalyaspor camiası, benim kariyerimle ilgili konularda internete girdiklerinde kim olduğumu iyi bilirler. Eskiden sadece kalecilere değil, oyunculara da lakap takılırdı. Bugüne kadar geldi. Soğuk bir kelime" diye konuştu.



"Rekorlarım hala kırılmadı"

Rekorlarının hala kırılmadığını ve Antalyaspor’un iyi bir taraftarı olduğunu söyleyen Duran, "En çok penaltı kurtaran ve en çok penaltı atan kaleciyim. Hala rekorlarım kırılmadı. 3 defa yılın sporcusu seçildim. 5 şampiyonluğum var. 12 sene milli takımı gittim, benden daha fazla giden yoktur. Antalyaspor forması giymedim ama takımın iyi bir taraftarıyım. Bana da sağ olsunlar kucak açtılar. 50 senedir bu işin içerisindeyim. Yapmak istediğim sevdiğim bir şey. İlk antrenmana çıktım. Ben varoş bir semtte büyüdüm. Yüksek kaldırım top tekniğini orada öğrendim. Zengin bir ailenin çocuğu değildim. Çaputları bağlıyorduk birbirine. Futbol yaşantımda zor günlerde yaşadım" şeklinde konuştu.



"Antalyaspor’da neden Türk kaleci olmasın?"

Antalyaspor’un da Türk kalecisi olabileceğini söyleyen Duran, "Benim hiç kaleci antrenörüm olmadı. Futbolu bıraktım, 23 sene top oynadım. Hep diğer kaleciyle birbirimize top atarak çalıştık maçta. Amacımız Antalyaspor’un başarı için çalışmak. Antalyaspor’un şuanda 2 tane yabancı kalecisi var, yıllardır oynayan tecrübeli kaleciler ama neden Türk kalecisi olmasın?" ifadelerini kullandı.

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