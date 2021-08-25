Manavgat Katı Atık Transfer İstasyonu bitme aşamasında

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Nisan ayında temeli atılan Manavgat Katı Atık Transfer İstasyonu tamamlanma aşamasına geldi.

Başkan Muhittin Böcek’in planlı, kurallı, kimlikli bir Antalya hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi’nin daha temiz ve sağlıklı bir Manavgat için yapımına başladığı katı atık transfer istasyonu bitme aşamasına geldi. Manavgat Belediyesi’nden tahsisi gerçekleştirilen Pazarcı Mahallesi’ndeki 6 bin metrekare alanda inşa edilen Katı Atık Transfer İstasyonu Manavgat’a hem kazanç hem de temiz bir çevre sağlayacak.

"Atıklardan enerji"

Kamyonlarla Manavgat ilçesindeki mahallerden toplanan yaklaşık günlük 450500 ton evsel katı atık, inşaatı bitme aşamasına gelen katı atık transfer istasyonuna getirilecek. Buradan da Manavgat Kızıldağ Göğü mevkiinde bulunan katı atık depolama sahasına Antalya Büyükşehir Belediyesi tırları ile transfer edilecek. Böylelikle küçük çöp kamyonlarının Kızıldağ’a gitmesine gerek kalmayacak, tasarruf sağlanmış olacak. Ayrıca burada bulunan enerji tesisinde bertaraf edilen evsel katı atıklardan enerji elde edilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.