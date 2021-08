Vali Yazıcı: “Yanan ormanlık alanlarımız uzmanlarımızın gözetiminde yeniden yeşillendirilecek”

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Manavgat’ın Çeltikçi ve Aşağı Işıklar, mahallelerinde yangından zarar gören esnaf ve vatandaşlara geçmiş olsun ziyaretinde bulunup sorunlarını dinledi. Yazıcı, devlet olarak vatandaşın yanlarında olduklarını ve yaraların el birliğiyle sarılacağını ifade etti.



Türkiye’nin en büyük yangın felaketinin yaşandığı Manavgat’ta afetzedelerin ihtiyaçları için sahada olan ve vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Ersin Yazıcı dün Manavgat’ın Çeltikçi ve Aşağı Işıklar mahallelerini ziyaret etti. Devlet olarak vatandaşın her türlü zararının karşılamak için tüm kurumların sahada aktif bir şekilde görev yaptığını belirten Vali Ersin Yazıcı, devlet millet el ele yaraların en kısa sürede sarılacağını belirtti.



“Çok şükür acil bir ihtiyaç kalmadı”

Mahalle Muhtarlarıyla birlikte yangından zarar gören vatandaşların sorunlarını dinleyen Vali Yazıcı “Biz büyük bir devlet, büyük bir milletiz. Devletimiz ve Milletimiz bu büyük yangın felaketinin ilk dakikasından itibaren koordineli ve özverili bir şekilde elinden gelen ne varsa yapmaya gayret etti. Şimdi yaraların sarılma, ihtiyaçların karşılanma vakti. Çok şükür vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarını tamamladık diyebiliriz. Yangında evi zarar gören 400’e yakın vatandaşımıza konteyner ev teslim ettik. Elektrik, su ve klima gibi eksiklerini tamamladık. Yine bu konteynerlerde kullanılacak olan ev eşyaları ve aletleri de vatandaşlarımıza ulaştırdık. Vatandaşlarımız yine her türlü ihtiyacında Afet Yönetim Merkezi’mizi arayabiliyor, ihtiyaçları için talep oluşturabiliyor. Ayrıca hasar tespit, yıkım ve enkaz kaldırma çalışmalarımız da tamamlandı. 9 Eylül’e kadar vatandaşımızın varsa itirazlarını kabul ediyoruz. Sonrasında ise en kısa sürede ihaleler tamamlanınca evlerin yapımına da başlayacağız. Vatandaşlardan yeni evlerinin yapılması için belirtecekleri arazide tapu sorunun yaşanmaması adına en kısa sürede varsa eksiklerini tamamlamalarını, eğer arazileri hisseliyse hissedarların onaylarını almalarını rica ediyoruz.” dedi.



“Zarar gören alanlarımız uzmanlarımızın gözetiminde yeniden yeşillendirilecek”

Yanan hayvanlar ve araçlar için de zararın karşılandığını belirten Vali Yazıcı “Araçları yanan vatandaşlarımıza ödemelerini yaptık. Hayvanlar için de bazı vatandaşlarımıza ödeme yaptık bazılarına aynı oranda hayvan teslim ettik. Ahırı yanan vatandaşlarımız için acil çadır ahırlar yaptık. Acil saman ve yem ihtiyaçlarını karşıladık. Veteriner ekiplerimiz yaralanan, zarar gören hayvanların tedavilerini sürdürüyor. Çok şükür hayvancılık alanında acil ihtiyaç ve sorunları giderdik. Tarım konusunda da ekiplerimiz üstüne düşeni yapmaya devam ediyor. Tarım ve Orman Müdürlüğümüz çiftçilerimiz ile birebir görüşme halindeler. Herkesin kendi ihtiyacına göre ve devlet imkanları ölçüsünde desteklerimiz olacak. Zarar gören ormanlık alanlarımızın ve bahçelerimiz de uzmanlarımız gözetiminde yeniden yeşillendirilecek. Yaraların sarımı noktasında her adımın takipçisi olmaya, sahada vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğim. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması, eksiklerinin hızlıca giderilmesi noktasında daha çok çalışacağız. Devletimiz tüm imkanlarıyla milletimizin yanında, hep birlikte el birliği ile tüm sıkıntıların üstesinden geleceğiz” dedi.

Çeltikçi ve Aşağı Işıklar mahallerini ziyaretinin ardından AFAD Koordinasyon Merkezine geçip yetkililerle görüşen Vali Yazıcı, burada ilgili kurum temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısına da başkanlık etti.

