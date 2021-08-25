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ATSO Başkanı Çetin: “Tekrar kapanmak istemiyorsak daha ciddi önlemler almak zorundayız” “Turizmde bu koşullarda bu performans çok önemli bir başarıdır” ATSO Ağustos Meclis Toplantısı Yapıldı

İHA

ATSO Başkanı Çetin: “Tekrar kapanmak istemiyorsak daha ciddi önlemler almak zorundayız” “Turizmde bu koşullarda bu performans çok önemli bir başarıdır” ATSO Ağustos Meclis Toplantısı Yapıldı

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Ağustos Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Süleyman Özer'in başkanlığında çevrimiçi olarak gerçekleşti. Toplantıda konuşan ATSO Başkanı Davut Çetin, “Pandemiye ve yangına rağmen havalimanımızdan günde 70 bin civarında turist giriş yapıyor. Bu koşullarda bu performans çok önemli bir başarıdır. Şimdi İngiltere’nin Türkiye’ye kısıtlamayı kaldırması bekleniyor, İngiltere pazarı açılırsa ve sezonu uzatabilirsek biraz daha rahatlama olur. Elbette işleri 2019’dan da iyi olan sektörlerimiz var, ama toplama baktığımızda kayıptayız. Yani, Antalya için ekonomik afet henüz bitmedi.Tekrar kapanmak istemiyorsak daha ciddi önlemler almak zorundayız” dedi.

“Kabus gibi bir ayı hep birlikte yaşadık”
ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, Oda çalışmaları ve ekonominin yanı sıra, kent ve ülke gündemine yönelik değerlendirmelerde bulundu. Başkan Davut Çetin, “Kabus gibi bir ayı hep birlikte yaşadık. Bu ayın önemli bir kısmını Manavgat’ta geçirdik, Manavgat, Akseki, İbradı, Gündoğmuş bölgesinde ve Serik’e yakın bir kısımda 75 bin hektar civarında orman yandı, can kayıpları yaşandı. 3 bine yakın ev etkilendi, binlerce evcil hayvan ve yaban hayvanı kaybettik. Muğla bölgesinde 40 bin hektara yakın orman yok oldu. Yangınlar bitmeden Karadeniz’de sel felaketleri canımızı yaktı. Bu felaketlerde yaşamını kaybeden bütün vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum, yakınlarının ve bütün milletimizin başı sağ olsun” dedi.

“Üyelerimizin taleplerini karşılayacağız”
Bölgede zarar gören üyelerin taleplerinin karşılanacağını belirten Çetin, “Bölgedeki üyelerimizi yalnız bırakmadık, 800 civarında olan üyemizi tek tek aradık. Yarıdan fazlasını yönetim kurulumuz aradı. Zarar görüp görmediklerini, ihtiyaçları olup olmadığını sorduk. 800 üyemizden yangından doğrudan etkilenen olmadı. Bir üyemiz çalışanının evinin zarar gördüğünü söyledi, bir üyemiz de köyünde hayvan barınağı ihtiyacı olduğunu söyledi. Bu iki üyemizin taleplerini de karşılayacağız” diye konuştu.

“Tekrar kapanmak istemiyorsak daha ciddi önlemler almak zorundayız”
Yangın nedeniyle Covid19 salgının geri planda kaldığını, fakat vaka sayısı da ölüm sayısı da arttığını dile getiren Davut Çetin, “Aşı sayısı halen gerekli düzeyde değil, toplum olarak kurallara da dikkat etmiyoruz. Son olarak uçak seyahatlerinde PCR testi gibi önlemler açıklandı, bunlar yeterli değil. Eğer tekrar kapanma gelmesini istemiyorsak daha ciddi önlemler almak zorundayız. Hizmet sektöründen, toplu ve kapalı mekanlardan özellikle rica ediyorum. Kurallara uymazsak dimyata pirince giderken evdeki bulgurdan oluruz. Komitelerimiz sektör mensuplarını uyarmaya devam etmelidir. Pandemiye rağmen okulların bir kısmı açıldı, bir kısmı da bugünlerde açılacak. Okulların açılması gerekliydi, ancak planlamalar zamanında yapılmalı, gerekli önlemler alınmalıdır. Üniversitelerde halen belirsizlik var” dedi.

“Turizmde bu koşullarda bu performans çok önemli bir başarıdır”
Pandemi koşullarına rağmen turizmde büyük bir başarı yakalandığını belirten Çetin, “Antalya olarak biz geçen yıl her şeyi kaybetmiştik, turist yoktu, bu yıl Temmuzda 4 milyonu geçtik, şu anda 4 milyon 800 bindeyiz. Bu ay sonunda 5,5 milyon turist sayısına ulaşacağız. 2019 Ağustos ayı giriş sayısı 2,5 milyondu, bu yıl 2 milyona yaklaşıyoruz. Özellikle Almanya’dan vatandaşlarımızın da daha yoğun bir şekilde gelip tatil yaptığını görüyoruz. Bu yıl 7 ayda Türkiye’ye gelen 10 milyon turistin 3 milyon 700 bini Avrupa’da yaşayan vatandaşlarımız oldu. Antalya’ya gelen 4 turistten birisi de yine yurtdışındaki Türk vatandaşıdır. Bu yıl iç turizm de geçen yıla göre daha iyi. Pandemiye ve yangına rağmen havalimanımızdan günde 70bin civarında turist giriş yapıyor. Bu koşullarda bu performans çok önemli bir başarıdır. Şimdi İngiltere’nin Türkiye’ye kısıtlamayı kaldırması bekleniyor, İngiltere açılırsa ve sezonu uzatabilirsek biraz daha rahatlama olur” şeklinde konuştu.

“Antalya için ekonomik afet henüz bitmedi”
Korona virüs önlemlerine dikkat ederek turizmi uzatmak gerektiğine vurgu yapan Çetin, “Turist sayısında bu artışa rağmen 2019’un yarısını biraz geçtik. 2019’da sekiz aylık giriş 10,5 milyondu, bu yıl 5,5 milyona ancak geleceğiz. Bu durumun sonuçlarını diğer verilerde de görüyoruz. Kayıtlı istihdamda geçen yıla göre yüzde 19 artış var, ama 2019’un gerisindeyiz. KDV tahsilatı geçen yıla göre çok arttı, ama 2019’a göre artış sadece yüzde 9’dur. Yatırım teşvik belgesi hacmi de 2019’un altındadır. Elbette işleri 2019’dan da iyi olan sektörlerimiz var, ama toplama baktığımızda kayıptayız. Yani, Antalya için ekonomik afet henüz bitmedi. Şu anda krediler ertelendiği için henüz çok sıkıntı yaşanmıyor, ama önümüzdeki dönemde kredi ödemesinde, vergide, istihdamda, yatırımdaki sorunları daha fazla göreceğiz. Umarım ki pandemide daha kötüsünü görmeyiz, turizm sezonunu uzatabiliriz. Bu nedenle Covid19 önlemlerine hepimiz dikkat etmeye devam etmeliyiz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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