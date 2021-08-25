Kemer’de 113 çocuk ücretsiz sünnet olacak

Kemer Belediyesi, ilçedeki 113 çocuğu ücretsiz olarak sünnet ettiriyor. Konuyla ilgili konuşan Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, "Şu anda 113 tane kayıt yapıldı ve kayıtlarımız Eylül ayına kadar devam edecek“ dedi.



Kayıtları alınan 113 çocuğun sünnet işlemleri Kemer’de bulunan özel bir hastanede gerçekleştiriliyor. Çocukların tüm sünnet masraflarını karşılayan Kemer Belediyesi, kayıt yaptıran çocuklara ücretsiz olarak sünnet kıyafetleri de dağıtıyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, ilçede kayıt yaptıran 113 çocuğun sünnet işlemlerini belediye olarak karşıladıklarını söyledi. Hastane doktorları ve belediye personelinin çocuklarla ve aileleriyle yakından ilgilendiğine değinen Başkan Topaloğlu, “Çocuklarımız erkekliğe ilk adımlarını atıyor. Şu anda 113 tane kayıt yapıldı ve kayıtlarımız Eylül ayına kadar devam edecek. Çocuklarımıza her alanda destek olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.