Dillere destan yat Suudi sahibi için denize indirildi: O yatı İHA görüntüledi

Sosyal medyada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ait olduğu yalanı ile gündeme gelen lüks yat, Antalya’da İHA tarafından görüntülendi. Denize indirilen yatın, ismi açıklanmayan Suudi bir işadamı için yapıldığı ortaya çıktı.

Sosyal medyada Sedef Kabaş'ın yaptığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ait olduğu iddiasıyla yayınlanan paylaşıma konu lüks yatın, ismi açıklanmayan Suudi bir işadamına ait olduğu ortaya çıktı. Antalya Serbest bölgede inşa edilen ve dün denize indirilerek son kontrolleri yapılan lüks yatın 2225 Eylül’de Monaco Yacht Show'da sergilendikten sonra sahibine teslim edileceği bildirildi. Lüks yatın, günler sonra Suudi alıcısına teslim edileceği öğrenildi.

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