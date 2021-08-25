Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güreş davetiyesi

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Elmalı ilçesinde 35 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek olan 669’uncu Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri öncesinde, Elmalı güreşlerinin Altın Kemerli Güreş ağası Muammer Ak, AK Parti Antalya İl Başkanı Av. İbrahim Ethem Taş ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyaret ederek Tarihi Elmalı Güreşlerine davet etti.

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