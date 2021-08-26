FT Antalyaspor ve Çaykur Rizespor 26. randevuda

Süper Lig’in 3. haftasında FT Antalyaspor ile Çaykur Rizespor yarın 26. kez karşı karşıya gelecek.

Süper Lig’in 3. hafta açılış maçında FT Antalyaspor, Çaykur Rizespor’u konuk edecek. Antalya Stadyumu’ndaki karşılaşma saat 20.30’da başlayacak. Geride kalan 2 haftada 1 puan toplayabilen kırmızıbeyazlılar, Çaykur Rizespor maçından mutlak 3 puan hedefliyor. Antalyaspor, Döşemealtı Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde, Teknik Direktör Ersun Yanal idaresinde hazırlıklarına devam etti. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman, pas kontrol çalışmasının ardından çift kale taktik maçı ile sona erdi.



Gençlere milli davet

Ayrıca Antalyaspor’un genç yıldızları Bünyamin Balcı, Gökdeniz Bayrakdar ve Erkan Eyibil Ümit Milli Takım’ın Belçika ve İskoçya ile oynayacağı U21 Avrupa Futbol Şampiyonası grup eleme maçlarının aday kadrosuna çağrıldı.



26. randevu

Antalyaspor ile Çaykur Rizespor Süper Lig'de 21, toplamda ise 26. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 25 karşılaşmada Antalyaspor’un rakibine karşı 10 galibiyeti, 7 beraberliği ve 8 yenilgisi bulunuyor. Antalyaspor ligde oynanan 20 maçta ise rakibine karşı 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 yenilgi aldı. Geçtiğimiz sezon ligdeki iki karşılaşmayı Çaykur Rizerspor, 21 ve 32’lik skorlarla kazanmıştı.

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