Bahçeli'den 'Malazgirt' ve 'Büyük Taarruz' mesajı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bahçeli'den 'Malazgirt' ve 'Büyük Taarruz' mesajı

DHA

Bahçeli'den 'Malazgirt' ve 'Büyük Taarruz' mesajı


ANKARA, (DHA)MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Malazgirt'in, Büyük Taarruz'un, Dumlupınar'ın rövanşını almak, tarihi hesaplaşmaları tekraren görmek için fırsat kollayan husumet ve hıyanet cephesine karşı asla taviz verilmeyecektir. Vatan bir kez bulunmuş, asla kaybedilmeyecektir" dedi.
MHP Lideri Bahçeli, Malazgirt Zaferi'nin 950'nci ve Büyük Taarruz'un 99'uncu yıl dönümleri nedeniyle yazılı açıklama yaptı. Malazgirt Meydan Muharebesi'nin sonucunda kazanılan muhteşem zaferin Türk milletinin Anadolu coğrafyasındaki hâkimiyet beratı, hükümranlık bedeli olduğunu belirten Bahçeli, "Sadece Anadolu'nun değil, tarihin ve talihin de yörüngesini değiştiren Malazgirt Zaferi, üzerinden 950 yıl geçmesine rağmen tesirleri ve tezahür ettirdiği neticeleri itibariyle hala sıcaklığını korumaktadır. 26 Ağustos 1071 Cuma günü Malazgirt Ovası'nda yalnızca iki ordu karşı karşıya gelmemiş, en az bunun kadar ehemmiyet ihtiva eden medeniyetler, kültürler, inançlar, hedefler de karşılıklı olarak hizalanmıştır. Bizans, karanlığın, köhneliğin, çürümenin ve yozlaşmanın sembolü iken; Selçuklu Devleti'nin kudretinde tecessüm eden Türk milleti adaletin, merhametin, cesaretin, hakkaniyetli bir yönetim sisteminin simgesi olarak sivrilmiştir. 950 yıl evvel Malazgirt kapılarına dayanan, asırlar boyunca özlemini çektiği vatan topraklarını fütuhat ruhu, gaza onuru, kahramanlık şuuruyla araya araya en sonunda bulan aziz ceddimiz destansı ve devasa bir muvaffakiyetle tarihe mühür vurmuştur. Malazgirt Zaferi sadece askeri bir başarıdan ziyade muazzam bir gönül seferberliğinin marifeti, vatan davasını var oluş meselesi gören serdengeçti bir atılganlığın stratejik muzafferliğidir" dedi.
'VATAN BİR KEZ BULUNMUŞ, ASLA KAYBEDİLMEYECEKTİR'
Bahçeli, 26 Ağustos 1922'de başlayan Büyük Taarruz'un vatanı kurtaran bir meydan okuma, Sultan Alparslan'ın ve kahraman askerlerinin emanetini muhafazaya yeminli bir iradenin tecellisi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"950 yıl önce vatan yapılan kutlu topraklarımız, 99 yıl önce fetih anlayışıyla mündemiç taarruz hamlesiyle Bizans tortularından ayıklanmış, milli devletin temelleri kazılmıştır. Hem Sultan Alparslan'a hem de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e milletimizin rahmet niyazlarıyla birlikte şükran duyguları hiçbir zaman eksilmeyecektir. Vatan kuran, vatan kurtaran muhterem büyüklerimize vefa borcumuzu emanetlerini, yani namus timsali gördüğümüz Türk vatanını koruyarak bir nebze de olsa ödemek mümkündür. Bizans artıkları faal olsa da zalimlerin husumet kalemiyle yazılan zulüm fermanı coğrafyaları karışıklığa sevk edip kana bulasa da Türk milleti mukavemet ve mücadelesiyle hiçbir namert eli vatanına değdirmeyecektir. Vatan mukadderatımız olduğu gibi aynı zamanda mukaddesat hazinemizdir. Hala aktif olan Bizans komplolarına karşı dikkat ve uyanık olmak en başta gelen sorumluluğumuzdur. Malazgirt'in, Büyük Taarruz'un, Dumlupınar'ın rövanşını almak, tarihi hesaplaşmaları tekraren görmek için fırsat kollayan husumet ve hıyanet cephesine karşı asla taviz verilmeyecektir. Vatan bir kez bulunmuş, asla kaybedilmeyecektir."
'TERÖR SALDIRILARI VAR OLUŞ AZMİNİ KIRAMAYACAKTIR'
Bahçeli, terör saldırılarının, düzensiz göç akınlarının, küresel ve bölgesel menfur senaryoların Türk milletinin istikbalini karartamayacağını, var oluş azmini kıramayacağını belirterek, şunları kaydetti:
"İrademiz Sultan Alparslan'ın iradesidir. İlhamımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün istiklal davasıdır. Bu irade ve bu dava yaşadıkça hiçbir oyun, hiçbir tezgah, hiçbir tuzak Türk milletini durdurmaya kafi gelemeyecektir. Malazgirt Zaferi'ni derin manasına ve zamanları aşan güçlü mesajına uygun şekilde kutlanmasına her yıl önayak olan, bu hususta samimiyetle öncülük yapan Sayın Cumhurbaşkanımıza özellikle teşekkür ediyorum. Anadolu'nun kapılarını kardeşliğe, sevgiye, hürmete, birliğe ve dirliğe açan büyük zaferimizin 950'inci yıl dönümünde aziz ceddimiz Sultan Alparslan'ı, Büyük Taarruz'un 99'uncu yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, fedakârlıklarıyla zirveleşen kahraman neferlerimizi, muhterem şehitlerimizi rahmetle, saygıyla ve minnetle anıyorum. Malazgirt, hayranlık duyulan bir mazinin ihtişam yadigârı, yüksek hedeflerle billurlaşan milli bir geleceğin iftihar muştusudur. Niyazım odur ki, Allah bizi vatanımızdan ayırmasın, onun bunun eline baktırmasın, muhannete muhtaç ettirmesin." DHA-Genel Türkiye-Antalya ANKARA, (DHA)
2021-08-26 12:19:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

30 Ağustos’ta Edis konseri ve fener alayı düzenleniyor Resmi plakalı otobüsleri ve raylı sistem araçları da ücretsiz olacak.
YEREL HABERLER 30 Ağustos’ta Edis konseri ve fener alayı ...
Yaralı flamingo, tedavisinin ardından hayvanat bahçesine gönderilecek
YEREL HABERLER Yaralı flamingo, tedavisinin ardından hayvanat ...
FT Antalyaspor ve Çaykur Rizespor 26. randevuda
YEREL HABERLER FT Antalyaspor ve Çaykur Rizespor 26. randevuda
Prof. Dr. Tuncer Baykara’dan ALKÜ’ye kitap bağışı
YEREL HABERLER Prof. Dr. Tuncer Baykara’dan ALKÜ’ye kitap bağışı
Sera atıklarına çözüm için hazırlanan YEVDES Projesi değerlendirildi
YEREL HABERLER Sera atıklarına çözüm için hazırlanan YEVDES Projesi ...
Otomobil çarpmasıyla savruldu, arkadan gelen aracın altında kalınca öldü
YEREL HABERLER Otomobil çarpmasıyla savruldu, arkadan gelen aracın ...
'Üniversite kuracağız' diyerek dolandırıcılık yapan 25 şüpheliye 175 yıla kadar hapis istemi
YEREL HABERLER 'Üniversite kuracağız' diyerek dolandırıcılık yapan ...
Dünyaca ünlü sahil açık hava oteline döndü Turizm kenti Antalya'da sıcak ve nemli havadan bunalanlar Konyaaltı Sahili'nde sabahlıyor
YEREL HABERLER Dünyaca ünlü sahil açık hava oteline döndü Turizm ...
Evinin önündeki havuzda ölü bulundu
YEREL HABERLER Evinin önündeki havuzda ölü bulundu
Eve dönüş yolunda ölüm iki otomobilin çarpmasıyla geldi Biri çarpıp yere düşürdü diğeri altına alıp sürükledi Antalya’da işten çıkarak eve gitmek isteyen adama ardı ardına iki otomobil çarptı Vatandaşların otomobil altında kalan adamı çıkarmak için gösterdiği çaba güvenlik kameralarına yansıdı Hastaneye kaldırılan adam hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Eve dönüş yolunda ölüm iki otomobilin çarpmasıyla ...
Çocuklar, Antalya Orman Çiftliğinde fidanları toprakla buluşturdu
YEREL HABERLER Çocuklar, Antalya Orman Çiftliğinde fidanları ...
Pandemide, çadır ve kamp tatil tercihi arttı
YEREL HABERLER Pandemide, çadır ve kamp tatil tercihi arttı
(ÖZEL) Antalya’da 800 rakımlı köyde taze incir hasadı başladı Bu yıl 50 ton rekolte bekleniyor
YEREL HABERLER (ÖZEL) Antalya’da 800 rakımlı köyde taze incir hasadı ...
(ÖZEL) Aşı ile birlikte anneden bebeğe geçen antikorlar bebeği de koruyor Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın: “Aşının emzirme yöntemi ile bebeği de koruduğunu söyleyebiliriz” “Anneden geçecek olan antikorlar bebekleri uzun bir süre koruma imkanına sahip” “4’üncü dalga biraz daha erken karşımıza çıkacak”
YEREL HABERLER (ÖZEL) Aşı ile birlikte anneden bebeğe geçen ...
Antalyaspor Taraftar Lokali, Rizespor maçı öncesi açılıyor
YEREL HABERLER Antalyaspor Taraftar Lokali, Rizespor maçı öncesi ...
Antalya´da üç aracın karıştığı kazada 7 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Antalya´da üç aracın karıştığı kazada 7 kişi ...
Başkan İşlek’ten Muhtarlar Derneği binası sözü
YEREL HABERLER Başkan İşlek’ten Muhtarlar Derneği binası sözü
Meydan alt geçiti bakım nedeni ile trafiğe kapatılacak
YEREL HABERLER Meydan alt geçiti bakım nedeni ile trafiğe ...
Ülkenin dört bir yanından yanan ahır ve kümeslerin yerine yenilerini yapmak için geldiler Gönüllüler, Manavgat yangınında kül olan ahır ve kümeslerin yerine yenilerini yapıyor
YEREL HABERLER Ülkenin dört bir yanından yanan ahır ve kümeslerin ...
Korkuteli Muhtarlar Derneği Olağan Genel Kurulu yapıldı Osman Küçükkarasucu 3’üncü kez başkan seçildi
YEREL HABERLER Korkuteli Muhtarlar Derneği Olağan Genel Kurulu ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güreş davetiyesi
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güreş davetiyesi
Kumluca'da yüzme alanları denetlendi
YEREL HABERLER Kumluca'da yüzme alanları denetlendi
Muratpaşa’da taksi durakları yenileme çalışmaları devam ediyor Başkan Uysal, yenilenen 2 taksi durağında taksici esnafı ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Muratpaşa’da taksi durakları yenileme çalışmaları ...
ATSO Meclis Üyeleri kenti ve ekonomiyi konuştu
YEREL HABERLER ATSO Meclis Üyeleri kenti ve ekonomiyi konuştu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.