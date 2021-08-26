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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İbradı Ormana’da yaşanan içme suyu problemi çözüldü

İHA

İbradı Ormana’da yaşanan içme suyu problemi çözüldü

Antalya Büyükşehir Belediyesi, İbradı İlçesi Ormana Mahallesi’nde yaşanan içme suyu sorununu yeni hat ile çözdü.
Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, vatandaşların sağlıklı ve kesintisiz içme suyu hizmeti alması için Gazipaşa’dan Kaş’a tüm mahallelerde çalışma yürütüyor. ASAT son olarak İbradı İlçesi Ormana Mahallesi Gölümbos mevkiindeki evlerin içme suyu basınç sorununu çözdü.

“Yetersiz hat değiştirildi”
ASAT İbradı Şube ekipleri, şebekede yaşanan düşük basınç problemini ortadan kaldırmak için Gölümbos Mevkii’ndeki yetersiz kalan eski içme suyu hattını yeniledi. Şebeke hattının yeri de değiştirildi. Değiştirilen kısımda yeni polietilen borular kullanıldı. Çalışmanın tamamlanmasıyla sorun çözülürken, bölgede içme suyu hizmetinin kesintisiz olarak sürdürüldüğü belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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