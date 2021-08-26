Antalya'da 1 milyon 500 bin değerindeki lüks otomobil alev alev yandı Alev topuna dönen araç, kullanılamaz hale geldi

Antalya’da 1 milyon 500 bin değerindeki lüks otomobil alev alev yandı. Yangında otomobil kullanılamaz hale gelirken, araç sahibi büyük üzüntü yaşadı.

Edinilen bilgiye göre olay, Kepez ilçesi Santral Mahallesi, Antalya Bulvarı üzerinde meydana geldi. Akdeniz Sanayi Sitesi yakınında oto yedek parça ve aksesuar üzerine iş yeri bulunan Sabri Helvacıooğlu ve arkadaşı Tahsin Mecek, Döşemealtı ilçesinde yemeğe gitti. Helvacıoğlu’nun, 06 GTS 82 plakalı Porsche marka lüks otomobilini dönüşte yanındaki arkadaşı Tahsin Mecek kullanmaya başladı. Kepez varyant inişinde Mecek idaresindeki otomobilden dumanlar çıkmaya başladı. Lüks otomobilin camının kapalı olması nedeniyle Mecek ve Helvacıoğlu dumanları fark edemedi. Diğer sürücülerin uyarmasına rağmen durumu anlayamayan iki arkadaşın önüne bir otomobil geçti ve araçtan dumanların çıktığını söyledi. Mecek, bu uyarıyla hemen otomobili sağa çekti. İki arkadaşının araçtan inmesiyle birlikte otomobildeki dumanlar artmaya başladı. Çevredeki vatandaşların yangın söndürme tüpleriyle müdahalesine rağmen yangın büyüdü ve tüm otomobili sardı. Arka bölümünden öne doğru yanan araç kısa sürede alev topuna döndü. İhbarla bölgeye itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.



"Köpük basıldı"

Polis ekipleri yolu trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri yangına köpükle müdahale etti. Benzinli olduğu öğrenilen araç, itfaiyenin yoğun çalışmasına rağmen yanmaya devam etti. Yaklaşık yarım saatte söndürülen yangında otomobilin arka bölümü tamamen yandı. Yaklaşık 1 milyon 500 bin değerindeki lüks otomobil, yapılan incelemenin ardından otoparka çekildi. Sabri Helvacıoğlu ve Tahsin Mecek, otomobilin yanışını hüzünlü gözlerle izledi. Otomobilin çekilmesinin ardından yol araç trafiğine açıldı.

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