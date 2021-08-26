İnşaattan düşen işçi öldü



Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) ANTALYA´nın Alanya ilçesinde inşaatı devam eden Alanya Toptancı Hali´nde çalışan Mevlüt Çetin (47) dengesini kaybetmesi sonucu düşerek, yaşamını yitirdi.

Olay saat 16.00 sıralarında Türkler Mahallesi´nde yapımı devam eden Alanya Toptancı Hali inşaatında meydana geldi. İnşaatta çalışan Mevlüt Çetin, iddiaya göre henüz bilinmeyen nedenle dengesini kaybederek beton zemine düştü. Durumu fark eden iş arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezi´nden yardım istedi. İhbar üzerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi olay yerine sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Mevlüt Çetin´in yaşamını yitirdiğini belirledi. Çetin´in cansız bedeni savcılık ve jandarma incelemesinin ardından Alanya Belediyesi Morgu´na konuldu. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Akseki Engin ANAK

2021-08-26 21:42:13



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