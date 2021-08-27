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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kemer Belediyesi çocuk ve gençlik bandosu konser verdi Konsere tenor Hakan Aysev katıldı

İHA

Kemer Belediyesi çocuk ve gençlik bandosu konser verdi Konsere tenor Hakan Aysev katıldı

Kemer Belediyesi tarafından kurulan Çocuk ve Gençlik Bandosu, iki aylık kısa bir sürede aldığı eğitimler sonrasında ailelerine konser verdi.
Kemer Belediyesi Kültür Salonunda yapılan etkinliğe, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, meclis üyeleri Emrah Ayhan ve İsmail Aka, Kemer Halk Eğitim Müdürü Selçuk Karamiklioğlu, Kemer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Asım Yıldırım, Kemer Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Özden Sayındaş, Kemer Belediyesi Çocuk ve Gençlik Bandosu Şefi Furkan Üstündağ ile bandodaki çocukların aileleri katıldı.

Gecenin sürprizi ise bu özel gecede çocukları ve gençleri yalnız bırakmayan Türkiye’nin önemli opera sanatçılarından tenor Hakan Aysev oldu. Hakan Aysev konserde Çökertme türküsünü kendine has üslubuyla seslendirdi ve dinleyicilerden beğeni kazandı.Aysey, konu ile ilgili yaptığı açıklamasında, “Çocuklarımızı, gençlerimizi kutluyorum. Bu kadar kısa zamanda bu başarı alkışlanır. Geleceğimiz çocuklarımız Kemer Belediyesinin emin ellerinde” dedi.

Şef Furkan Üstündağ eşliğinde konser veren Kemer Belediyesi Çocuk ve Gençlik Bandosu, konseri izleyenlere güzel bir akşam yaşattı. Yaklaşık bir saat süren konserde, çocukların söylediği şarkılara zaman zaman davetliler de eşlik etti. Konserde konuşma yapan Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, yeni kurulan Kemer Belediyesi Çocuk ve Gençlik Bandosunun kısa zaman içerisinde büyük başarı elde ettiğini söyledi. Başkan Topaloğlu, Kemer Belediyesi olarak çocuklara yatırım yapmaya devam edeceklerini belirterek, “Buradaki çocuklarımız kısa zaman içerisinde enstrümanlarla tanıştı. Aslında çok anlatmaya gerek yok. Her şey ortada. Kısa sürede konser verecek hale geldiler. Kendilerini tebrik ediyorum” diye konuştu.

Kısa bir sürede öncelikle ailelere böyle bir konser vermeyi düşündüklerini ifade eden Şef Furkan Üstündağ “Amacımız bu tarz bir konseri eğitimlerin altıncı ayında vermekti. Kısa sürede çocuklarımız büyük bir başarı yakaladı. Geldiğimiz noktayı paylaşmak adına, ailelerimiz ile bir araya geldik. Biz onlara burada sadece müzik eğitimi değil aynı zamanda özgüvenlerinin oluşmasını sağlamak amacıyla eğitim veriyoruz. Siz değerli ailelerimizin verdiği destek ile bu çocuklarımız çok daha başarılı noktalara gelecekler” şeklinde konuştu.

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