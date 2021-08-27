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19 gün önce aldığı motosikletle kazada can veren üniversiteli gencin cenazesi ailesi tarafından alındı Güçlükle ayakta duran babaya, ölen gencin arkadaşları destek olmaya çalıştı

İHA

19 gün önce aldığı motosikletle kazada can veren üniversiteli gencin cenazesi ailesi tarafından alındı Güçlükle ayakta duran babaya, ölen gencin arkadaşları destek olmaya çalıştı

Antalya’da servis minibüsü ile motosikletin kontrolsüz kavşakta çarpışması sonucu hayatını kaybeden 21 yaşındaki üniversiteli gencin cenazesi, yakınları ve arkadaşları tarafından adli tıptan aldı.
Dün saat 17.30’da Kepez ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi 3938. Sokak ile 3933. Sokak kesişimindeki kontrolsüz kavşakta meydana gelen kazada, 07 ANH 603 plakalı motosiklet sürücüsü Ali Aydın (21), staj gördüğü işyerinden ayrılıp evine doğru giderken, İ.K. (51) yönetimindeki 07 MDM 97 plakalı servis minibüsüyle çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet bir yana sürücü genç ise farklı noktaya savruldu. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi.

Hayata döndürmek için yarım saat kalp masajı yapıldı
Sağlık ekipleri, olay yerinde Aydın’ı hayata döndürmek için yaklaşık yarım saat kalp masajı yaptı. Çevredekilerin üzgün bir şekilde takip ettiği kurtarma çabalarında genç adam tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Minibüs sürücüsü İ.K. ise ekipler tarafından polis merkezine götürüldü.

Geriye başucundaki kaskı kaldı, arkadaşları gözyaşlarını tutamadı
Kaza haberini duyan Aydın’ın staj gördüğü işyerinden arkadaşları olay yerine geldi. Aydın’ın hayatını kaybettiğini öğrenince büyük üzüntü yaşayan arkadaşlarını polis teselli etti. Aydın’ın 19 gün önce aldığı öğrenilen motosikletini hurdaya dönerken, başucuna konulan kaskı da çevredekileri hüzne boğdu. Elektrik mühendisliği 3’üncü sınıf öğrencisi Ali Aydın’ın bir süredir Antalya’da staj gördüğü öğrenildi.
Bölge sakinleri ise kontrolsüz kavşakta daha önce de kazaların meydana geldiğini belirterek, önlem alınması talebinde bulundu. Gencin cenazesi savcı incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Babası zor ayakta durabildi
Bugün, sabah saatlerinde ise gencin cenazesini almaya babası, amcası, yakınları ve üniversiteden arkadaşları geldi. Ayakta durmakta zorlanan babaya gencin arkadaşları yardımcı oldu. Oldukça üzgün görülen Aydın’ın yakınları, cenazeyi teslim aldı. Ali Aydın’ın cenazesi, otopsinin ardından defnedilmek üzere memleketi Denizli’ye gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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