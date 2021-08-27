Konyaaltı, Zafer Bayramı’nı HayatPark’ta kutlayacak

Konyaaltı Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı için HayatPark’ta kutlama programı düzenleyecek.

Konyaaltı Belediyesi, 30 Ağustos 1922’de Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz’un 99. yıl dönümüne bir kutlama programı hazırladı. Kutlamaların bu yılki adresi HayatPark olacak. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında önce Çocuk Korosu, ardından Konyaaltı Belediyesi Oda Orkestrası konser ile sahne alacak. Belediye bünyesindeki Halk Oyunları Topluluğu da bu özel güne farklı bir gösteri hazırladı. Kutlamalar, 30 Ağustos Pazartesi günü saat 19.00’da başlayacak.



“Başkandan davet”

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Türk tarihinin cephedeki en önemli mücadelelerinden biri olan Büyük Taarruz’u, 30 Ağustos’ta selamlayacaklarını söyledi. Kurtuluş Savaşı’nı tamamlayan Büyük Taarruz’u Zafer Bayramı ile 99 yıldır kutlandığını hatırlatan Başkan Esen, “Büyük Taarruz’un 99. yıl dönümünde, başta Ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi saygı ve minnetle anıyorum. En güzel bayramlarımızdan biri olan Zafer Bayramı’nı hep birlikte kutlamak istiyoruz. Bizlere miras kalan bu bayramları, gelecek nesillere aktararak yaşamasını sağlamalıyız. Tarihini bilen ve atalarımızın ne gibi zorluklarla Türkiye Cumhuriyeti’ni kurduklarını idrak eden nesiller yetiştirmek hepimizin görevidir. Çünkü biz, tarihi ile var olan bir milletiz. Geleceğimizi inşa ederken de geçmişimizden ilham almalıyız” dedi.

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