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Başkan Esen,"En önemli gündemimiz nüfus artışı" Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen: "Nüfus artış hızı kontrol altında tutulmalı" "16 bin yerleşik yabancı yaşıyor" "Çandır fasulyesine coğrafi işaret alma noktasındayız"

İHA

Başkan Esen,"En önemli gündemimiz nüfus artışı" Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen: "Nüfus artış hızı kontrol altında tutulmalı" "16 bin yerleşik yabancı yaşıyor" "Çandır fasulyesine coğrafi işaret alma noktasındayız"

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, ilçede en önemli gündeminin nüfus artış hızı olduğunu belirterek, "On yıllar sonrası hesaplanılarak bulunmuş çözümler uygulamaya konulmadan bölgede nüfus artışı yapılmamalı. Benim belediye başkanlığı anlayışım böyle. Yani boş olan her yerin imara açılması, oralarda yerleşim yapılması doğru bir şey değil"dedi.
Konyaaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, 'Hayat Park' mesire alanında, Ekonomi Muhabirleri Derneği Antalya Temsilciliği üyeleri bir araya geldi. Antalya ve ilçe gündeminin değerlendirildiği toplantıda konuşan Esen, Türkiye’de yerleşik yaşayan 100 bin civarında yabancının önemli bir bölümünün Antalya’da olduğunu belirtti.
Konyaaltı ilçesinde 16 bin civarında yerleşik yabancı uyruklu yaşadığını kaydeden Başkan Esen, ilçede Rusya’da BTD ülkelerinden 4 bin yabancının yaşadığını belirtti.
Esen, yerleşik yabancıların temel belediyecilik hizmetlerinde, yerli halk ne istiyorsa onların da aynı şeyleri istediğini bildirdi.
Başkan Esen, kontrolsüz göçmenlerle ilgili ilçede herhangi bir sorunun olmadığına dikkat çekti.

"Nüfus artışı"
Konyaaltı’nda nüfus artış hızının kontrol altına alınmasının önemine değinen Esen, “İlçede planlanan alanların yüzde 90’ı yapılaşmış durumda. Konyaaltı’nda nüfus artış hızının yavaşlatılması gereği şundan kaynaklanıyor, kontrolü hesap yapılarak nüfus artış sağlanmalıdır. Eğitim kapasitesi arttırılmadan nüfus artarsa çocuklarla eğitimle ilgili sıkıntı olur. Ulaşım, sağlık sorunu yaşarız. Artış olmadan önce önlemlerimizi almalıyız. Eğitim ve ulaşım anlamında önlemler alınmalıdır. On yıllar sonrası hesaplanılarak bulunmuş çözümler uygulamaya konulmadan bölgede nüfus artışı yapılmamalı. Benim belediye başkanlığı anlayışım böyle. Yani boş olan her yerin imara açılması, oralarda yerleşim yapılması doğru bir şey değil. Konyaaltı’na talep çok fazla ama neden bunu istiyorlar. Konyaaltı sağlıklı, huzurlu, ulaşım kolay insanlar ihtiyaçlarını bulabildikleri için. Pek çok yeri imara açarsak insanlar aradıkları şeyleri bulamazlar. Konyaaltı imkanları genişledikçe, yeni gelen nüfusa bugünkü kalitede nüfus ve sağlık eğitim anlayışıyla büyümelidir” diye konuştu.
"Antalya'nın vitrini"
Konyaaltı’nda nüfus artış hızını kontrol altında tutmanın önemine değinen Esen,“ Böylelikle ilçenin hizmet kalitesinin düşmesini engelleyeceğiz, önümüze çıkacak kesin olan alternatif temiz yaşam alanlarını korumuş olacağız. Antalya’da ne varsa Konyaaltı’nda var. Yayla, yörük kültürü, tarım var. Konyaaltı Antalya’nın bir vitrinidir"ifadelerine yer verdi.

"Fasulye önemli"
İlçedeki tarım çalışmalarına da değinen Esen, “ Portakalın 20 senedir 1 lira olduğunu anlatan Esen,” Tarımdan gelir elde etmesi sağlanamamış. Üretilen ürünlerin değer bulması gerekiyor. Çandır fasulyesini 5 bin metrekare alana ekiyoruz. Senede 500 ile 1 ton arası fasulye elde ediyoruz. Coğrafi işareti alma noktasındayız. Kaybolmakta olan bir ürünü yeniden canlandırıyoruz ve farkındalık oluşuyor. Bulunduğumuz bölgenin yerli ürünü olan çandır fasulyesi üzerine çalışıyoruz. 20 ton fasulye satılıyorsa bunda belediyenin payı büyük” dedi.

"Yaylaların önemi"
Beydağları’nı asla betona boğdurmayacaklarını dile getiren Esen, “Konyaaltı’ndan 1900 metre yüksekliğe gitmemiz sadece yarım saat sürer. Feslikan yaylası gibi bu yaylalar çok büyük hazinemiz. Yaylalar ve kirlenmemiş doğa ve çevre hepimiz için çok önemli bir kavram olacak” diye konuştu.

"Boğaçayı Projesi"
Başkan Esen,Boğaçayı Projesi’nin doğru bir proje olmadığını dile getirerek kaydederek, “ Boğaçayı doğaya karşı yapılan bir projedir. Uzun vadede başarılı olamaz. Bunu yaşayarak görüyoruz. Çay yatağını daraltabilirsiniz. Su oradan gitmez. Su yıllardır gittiği yerden gider. Bir kere Boğaçayı'nın çay yatağının 60 metre daraltıldığı zamana dayanır. Bu doğru bir şey değil. Boğaçayı'nın çay yatağı bundan 10 yıllar önce 60 metre kadar daraltıldı. Şimdi siz çay yatağını daraltabilir, kenarına çok güzel duvarlar yapabilir, çiçekler ekebilirsiniz ama su sen burayı gösterdin diye oradan gitmez. O yüzyıllardır gittiği yerden gider. Bir kere Boğaçayı'na böyle bir şey yapılmış ve 60 metre daraltılmış zamanında. 300 metreden 240 metreye, çok çok daha eski. Doğaya böyle zorlamalar yaparsanız olmaz. Olası bir sel orayı götürür. Suyun önünün açılması ve denize ulaşması gerekir. Rüsubatın taşın birikmesi ciddi bir problemdir”dedi.

"Su sorunu çözülüyor"
Başkan Esen, Hisarçandır’daki su sorunuyla ilgili olarak ASAT’ın boru hattı döşediğini ve sorunun çözülmek üzere olduğunu bildirdi.
Sahil Yaşam Parkı Projesi’nin kötü olmadığını ifade eden Esen, ama kötü işletildiğini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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