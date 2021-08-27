30 metre genişliğindeki yeni yol trafiği rahatlatacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Konyaaltı ilçesi 16. Cadde devamındaki yeni yol çalışması devam ediyor. Uncalı bölgesinde yaşayan insanların kullanacağı yol ile Atatürk Bulvarı’nın yükü de azalacak.



Antalya Büyükşehir Belediyesi, kent içi trafiği rahatlatacak projelerine devam ediyor. İl Sağlık Müdürlüğü Kavşağı’ndan Uncalı bölgesine dönen araçlar için yeni yol yapılıyor. Pınarbaşı Mahallesi 12’nci Cadde ile Pınarbaşı Caddesi Kavşağı’nı birleştiren yol, Üniversite Caddesi’nin devamı olacak. 900 metrelik yol Uncalı bölgesindeki birçok mahalleye ulaşımı kolaylaştıracak.



“30 metre genişlikte 900 metre uzunlukta”

Antalya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından açılan Akdeniz Üniversitesi’nin güney sınırındaki yeni yol 2 şeritli gidiş geliş, 30 metre genişliğinde olacak. 900 metre uzunluğundaki yola yağmur suyu drenajı da yapılacak. 3 ayda hizmete açılması planlanan yol ile Atatürk Bulvarı ve İl Sağlık Müdürlüğü Kavşağı’nın yükü de büyük ölçüde azaltılmış olacak.



“Menfez yapıldı”

Yapımı devam eden yol üzerinde kuzeyden gelen havzanın suyunu ve mevcut yolun yağmur suyunu deşarj etmek için 4 metre genişliğinde 2.5 metre yüksekliğinde 2 gözlü menfez yapılıyor. Yolun 500 metrelik kısmı terasman kotuna getirildi. Kalan 400 metrelik kısımda kot çalışması devam ediyor. Önümüzdeki günlerde aydınlatma çalışmaları başlayacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.