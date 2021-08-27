Onlarca yavru caretta, sahildeki yürüme yolu altında telef oldu EKAD Başkanı Dr. Ali Fuat Canbolat: “Oteller çalışmalarını 1 Mayıs'tan önce tamamlamalı”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Onlarca yavru caretta, sahildeki yürüme yolu altında telef oldu EKAD Başkanı Dr. Ali Fuat Canbolat: “Oteller çalışmalarını 1 Mayıs'tan önce tamamlamalı”

İHA

Onlarca yavru caretta, sahildeki yürüme yolu altında telef oldu EKAD Başkanı Dr. Ali Fuat Canbolat: “Oteller çalışmalarını 1 Mayıs'tan önce tamamlamalı”

Antalya'nın Belek bölgesinde yuvaların üzerine kurulan yürüme yolu onlarca caretta yavrusunun telef olmasına sebep oldu. 60 civarında yavru carettayı yürüme yolunun altında bulan EKAD Başkanı Dr. Ali Fuat Canbolat, "Bu ölümlerin bir daha yaşanmaması için turistik tesislerin sahildeki çalışmalarını 1 Mayıs’tan önce tamamlamaları gerekmektedir” dedi.
Turistik tesislerin ülke ekonomisi için olduğu gibi kendileri için de büyük önem taşıdığına dikkat çeken kısa adı EKAD olan Ekolojik Araştırmalar Derneği Başkanı Dr. Ali Fuat Canbolat “Ama doğamız da en az onlar kadar önemli. Bu duyarlılığı, hassasiyeti daha fazla arttırmak amacıyla yaşadığımız olayları kamuoyu ile paylaştık. Amacımız doğamızı korumak, turizm tesisleri ile birlikte çalışmalarımızı yürütmek. Olay birkaç gün önce oldu. Aslında temel çıkış noktası pandemi ile alakalı. Pandemi nedeniyle birçok tesisimiz geç açıldı. Ama yuvalama erken başladığı için kayıt altına aldığımız yuvalar maalesef turizm tesisleri 1 Mayıs'tan önce yapması gereken işlemleri haziranın sonu gibi yapmaya başladılar. Yürüme yollarını fark etmeden yuvaların üzerine koymuşlar. Biz de bunu en son yavruların çıkmasını beklediğimiz tarihte anladık. Çünkü yuvalarından yavrular çıkmayınca biz rutin olarak işlem yapıyoruz. Bütün yuvaları kontrol ediyoruz. Elimizdeki kayıtlarla yuvaların yeri belli. Baktık yürüme bandının altında görünüyor. Acaba altında mı diye yürüme bandını kaldırdığımızda bir tesisimizde 60 tane canlı yavru diğer tesisimizde maalesef 50 60 tane ölü yavru gördük. Buradan şunu çıkarmamız gerekiyor. Bu tür faaliyetler 1 Mayıs'tan önce tamamlanmalı. Tamamlanma gerekçesi de bunlarla alakalı. Bu olaylar bir daha yaşanmasın. Hem turizmcilerimiz mağdur olmasın hem doğamızı daha iyi koruyalım” dedi.
Ekolojik araştırmalar derneği deniz kaplumbağaları izleme projelerinde, teknik sorumlu ve proje asistanı olarak görev yapan Kerem Atatunç, rutin çalışmalarında Mayıs ayında başlayan yuvalama çalışmalarının Temmuz ayının sonuna kadar devam ettiğini belirterek "Bu devrede bizim tespit ettiğimiz yuvalar var. Biz bu yuvaların bu süreçte yavru çıkışları oluyor. İçerde sıkışmış olan yavru sayılarını tespit ettiğimiz bir çalışmamız var. Çıkışını göremediğimiz yuvaları da ayrıca kontrol ediyoruz" dedi.

Daha önce 70 tanesi kurtarıldı
Bu şekilde rutin yapılan çalışmalar esnasında, çıkış alamadıkları yuvaları kontrol ettikleri sırada otellerin birinin önünde yürüme bandının altında yuvaları tespit ettiklerini anlatan Atatunç, " Yolun birinde şans eseri gölgede kaldığından yavrular geç çıkmış ve yaklaşık 70 yavruyu bu şekilde kurtardık. Ne yazık ki ikinci olayda bu şekilde şanslı değildik. Yürüme bandının altında kalmış bizim daha önce tespit ettiğimiz yuvadan yavrular çıkış gerçekleştirmiş fakat yürüme bandının altından çıkamadıkları için yaklaşık 60 tane yavruyu kaybettik. Bu süreçte aslında Mayıs’tan Eylül ayına kadar genelge gereği kumsalda aslında bu tür faaliyetlerin yapılmaması gerekiyor" diye konuştu.
Belek bölgesi için sahilden denize 3540 metre yuvalama bandı olarak tespit edildiğini ve bu alanların kullanılmaması gerektiğini kaydeden Atatunç, yaşanan olayın hem bu tesislerin kurallara riayet etmemesi hem de pandemi döneminde geç açılan tesislerin ne yazık ki sezon ortasında bu kumsal düzenlemesi faaliyetlerini gerçekleştirmesinden kaynaklandığını dile getirdi. Turizm alanlarında bir başka sıkıntıda ışık olayların olduğuna dikkat çeken Atatunç, şöyle devam etti: " Aslında bu olay çok rastladığımız bir olay değil çünkü bu olay Mayıs öncesi hazırlıklar tamamlanmış oluyordu. Ne yazık ki sezon ortasında olmasında yapılması ve dikkat edilmemesinden dolayı böyle iki yuvada kaybımız gerçekleşti. Bizim tespit edebildiğimiz kadarıyla. İnsan böyle bir durumu görünce isyan da oluyor. Türkiye’nin en büyük yuvalama alanından bahsediyoruz. Geçen sene 3 bin 200 yuvalama alanı tespit ettik rekor sayıda bu senede benzer alanlarda gidiyor. Bu yüzden bizim her yere yetişme şansımız yok. İnsanlardan da bu konuda anlayış bekliyoruz turizm tesislerinden yaşayan insanlardan."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(ÖZEL) Fransa, Türkiye'yi turuncu listeden kırmızı listeye ekledi Paris Büyükelçisi Onaner: “Fransa’da pozitif çıkan hastalar arasında 15 gün içerisinde Türkiye’de olanların sayısında yüksek bir artış görüldü”
YEREL HABERLER (ÖZEL) Fransa, Türkiye'yi turuncu listeden kırmızı ...
Kazada ölen üniversiteli Ali'nin cenazesi ailesi tarafından alındı
YEREL HABERLER Kazada ölen üniversiteli Ali'nin cenazesi ailesi ...
Zerdalilik terfi istasyonuna modern koku giderim sistemi
YEREL HABERLER Zerdalilik terfi istasyonuna modern koku giderim ...
Kumrunun klima suyuyla banyo keyfi
YEREL HABERLER Kumrunun klima suyuyla banyo keyfi
Ehliyetine el konulduğu halde yola çıktı minibüsle çarpıştı, 3 bin TL ceza yedi Tur minibüsü motosiklete çarptı: 1 yaralı Yaralı motosiklet sürücüsüne 3 bin 156 TL para cezası
YEREL HABERLER Ehliyetine el konulduğu halde yola çıktı minibüsle ...
Zafer Bayramı’nda Muratpaşa’da Pinhani konseri
YEREL HABERLER Zafer Bayramı’nda Muratpaşa’da Pinhani konseri
Otelcilerden Kemer Belediyesi’ne arazöz desteği
YEREL HABERLER Otelcilerden Kemer Belediyesi’ne arazöz desteği
30 metre genişliğindeki yeni yol trafiği rahatlatacak
YEREL HABERLER 30 metre genişliğindeki yeni yol trafiği rahatlatacak
Başkan Esen,"En önemli gündemimiz nüfus artışı" Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen: "Nüfus artış hızı kontrol altında tutulmalı" "16 bin yerleşik yabancı yaşıyor" "Çandır fasulyesine coğrafi işaret alma noktasındayız"
YEREL HABERLER Başkan Esen,"En önemli gündemimiz nüfus ...
Motosikletle otomobil çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Motosikletle otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Konyaaltı, Zafer Bayramı’nı HayatPark’ta kutlayacak
YEREL HABERLER Konyaaltı, Zafer Bayramı’nı HayatPark’ta kutlayacak
Bimekan şahıs sokak arasında ölü bulundu
YEREL HABERLER Bimekan şahıs sokak arasında ölü bulundu
Manavgat’ta yangından sonra zeytin ve zeytinyağı zararı 100 milyon TL Veteriner Hekimler Odasın Yönetim Kurulu Üyesi Özhasenekler : “Yangın bundan sonra başlıyor, hayvan besiciliği bölgede büyük sorun olacak” ATB’de Manavgat Yangını Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Manavgat’ta yangından sonra zeytin ve zeytinyağı ...
19 gün önce aldığı motosikletle kazada can veren üniversiteli gencin cenazesi ailesi tarafından alındı Güçlükle ayakta duran babaya, ölen gencin arkadaşları destek olmaya çalıştı
YEREL HABERLER 19 gün önce aldığı motosikletle kazada can veren ...
Ölümden dönen yaşlı çiftin, örnek proje olan yangına dayanıklı evi 15 günde bitti
YEREL HABERLER Ölümden dönen yaşlı çiftin, örnek proje olan yangına ...
Deniz Kaplumbağaları Vali Yazıcı’nın elleriyle denizle buluştu
YEREL HABERLER Deniz Kaplumbağaları Vali Yazıcı’nın elleriyle ...
Kemer Belediyesi çocuk ve gençlik bandosu konser verdi Konsere tenor Hakan Aysev katıldı
YEREL HABERLER Kemer Belediyesi çocuk ve gençlik bandosu konser ...
Amatör balıkçı, 30 kiloluk kuzu balığı yakaladı
YEREL HABERLER Amatör balıkçı, 30 kiloluk kuzu balığı yakaladı
Avrupa’da artan aşılanma sayısı turizm sezonunu uzattı Corendon Airlines, turistik uçuşlarda frekans artışına gidiyor
YEREL HABERLER Avrupa’da artan aşılanma sayısı turizm sezonunu ...
Manavgat'ta 80 bin yavru caretta caretta denizle buluştu
YEREL HABERLER Manavgat'ta 80 bin yavru caretta caretta denizle ...
ANTGİAD Başkanı Sert: “Tedbir alınmazsa felaketlerin boyutları büyüyor”
YEREL HABERLER ANTGİAD Başkanı Sert: “Tedbir alınmazsa felaketlerin ...
Kırgız Cumhuriyeti Devlet Televizyon ve Radyo Yayın Kurumu’ndan AGC Başkanı Yeni’ye işbirliği mektubu
YEREL HABERLER Kırgız Cumhuriyeti Devlet Televizyon ve Radyo Yayın ...
Motosiklet ambulansın 'altın dakika'sı trafiğe takılıyor
YEREL HABERLER Motosiklet ambulansın 'altın dakika'sı trafiğe ...
Caretta sahilinde 5 yıldızlı katliam
YEREL HABERLER Caretta sahilinde 5 yıldızlı katliam

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.