Yangınzedeler için bağışlanan hayvanlara ‘geçici barındırma merkezi’ kuruldu

Manavgat Belediyesi yapılacak olan büyük, küçükbaş ve kanatlı hayvan yardımları için geçici barındırma merkezi kurdu.

Manavgat Belediyesi yardımseverlerle işbirliği yaparak yangın felaketinin yaralarını sarmaya devam ediyor. Manavgat Belediyesi’nce yapılan envanter çalışması ile gerçek ihtiyaç sahipleri tespit edilerek, hayırseverlerle buluşturuluyor. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, son olarak büyük, küçükbaş ve kanatlı hayvan yardımları için geçici barındırma merkezi kurdurdu. Yangınzede vatandaşlara dağıtılması için gönderilen büyük büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvanlar sahiplerine ulaştırılıncaya kadar Side’deki Atatürk Stadyumu’nda oluşturulan geçici hayvan barındırma merkezinde tutuluyor. Merkezde yardımseverlerin gönderdiği koyun, keçi, tavuk gibi hayvanlara yemleri ve suları Manavgat Belediyesi görevlilerince temin ediliyor, bakımları sağlanıyor. Manavgat Belediyesi ekipleri, son olarak bir yardım derneğinin bağışladığı 350 adet tavuğu, daha önceden kümes hayvanlarını büyük yangın felaketinde kaybetmiş olan gerçek ihtiyaç sahiplerine imza karşılığında dağıttı. Dağıtım sırasında Manavgat Belediye Başkan Yardımcıları da hazır bulundu. Merkeze gelen yangınzede vatandaşlar tavuklarını alarak alandan mutlu bir şekilde ayrıldı.

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