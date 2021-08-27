Araç yıkarken fenalaşan Yahya yaşamını yitirdi

Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü var!

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Veli KÖKEN/DÖŞEMEALTI (Antalya), (DHA)ANTALYA´nın Döşemealtı ilçesinde bir oto yıkamacıda araç yıkadığı esnada fenalaşan Yahya Berkay Şahin (15) yaşamını yitirdi.

Olay, dün saat 17.30 sularında Bahçeyaka Mahallesi 24. sokak üzerinde bulunan oto yıkama iş yerinde meydana geldi. Elinde oto yıkama tabancasıyla araç yıkayan Yahya Berkay Şahin bilinmeyen nedenle bağırarak yere yığıldı. İş yeri çalışanları ve çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri hayat belirtisi göstermeyen Yahya Berkay Şahin´e yaklaşık yarım saat müdahale etti. Ardından ambulansla ilçedeki özel hastaneye götürülen Yahya Berkay Şahin, kurtarılamadı.

Yahya Berkay Şahin´in cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay sonrası gözaltına alınan işyeri sahibi B.D., emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yahya Berkay Şahin´in şüpheli bulunan ölümüyle ilgili inceleme başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Döşemealtı Veli KÖKEN

2021-08-27 20:35:45



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