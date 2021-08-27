Fraport TAV Antalyaspor - Çaykur Rizespor: 3-2

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) -
STAT: Antalya
HAKEMLER: Özgür Yankaya, Alpaslan Dedeş, Furkan Ürün
FRAPORT TAV ANTALYASPOR: Boffin Veysel Sarı, Poli, Güray Vural, Bünyamin Balcı, Naldo, Gökdeniz Bayrakdar (Dk.88 Hakan Özmert), Nuri Şahin (Dk.88 Amilton), Wright, Mukairu (Dk.72 Houssam Ghacha), Milosevic (Dk.81 Fredy)
ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan Akkan Fabrico Baiano, Gökhan Gönül, Holmen, Cemali (Dk.89 Selim Ay), Yasin (Dk.78 Alberk Koç), Djokovic, Tyler Boyd (Dk.78 Eren Karadağ), Alper Potuk, Sabo (Dk.60 Aminu Umar), Dabo
GOLLER: Dk.18, Dk.53 (P) ve Dk. 90+10 (P) Wright (Fraport TAV Antalyaspor) Dk.61 ve Dk.90+3 (P) Djokovic (Çaykur Rizespor)
SARI KARTLAR: Güray Vural, Hakan Özmert (Fraport TAV Antalyaspor), Gökhan Gönül, Dabo, Fabrico Baiano (Çaykur Rizespor)
Süper Lig´in 3'üncü haftasında Fraport TAV Antalyaspor, sahasında Çaykur Rizespor´u 3-2 yendi.
5´inci dakikada Sabo´nun ceza yayına yakın bir noktadan yaptığı sert şutu kaleci Boffin tokatlayarak oyun alanına geri gönderdi.
18´inci dakikada Veysel Sarı'nın pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Wright, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.
27´nci dakikada Poli rakip ceza yayı içinde düşürülünce hakem serbest atış kararı verdi. Topun başına geçen Miloseviç´in vuruşu kalecinin solundan auta gitti.
30´uncu dakikada defansın hatasından ceza alanı içinde topu önünde bulan Djokovic´in vuruşu kaleci Boffin´de kaldı.
İlk yarı ev sahibi takımın 1-0´lık üstünlüğü ile kapandı.
52´nci dakikada Gökhan Bayrakdar´ın şutunda, Gökhan Gönül ceza alanı içinde topa elle müdahalede bulununca hakem Özgür Yankaya penaltı noktasını gösterdi.
53´üncü dakikada topun başına geçen Wright´ın penaltı vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Gökhan Akkan´ın sağından ağlara gitti: 2-0.
61´inci dakikada Çaykur Rizespor ceza yayına yakın bir noktadan serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Djokoviç´in sert şutu kalecinin sağından ağlara gitti: 2-1.
76´ncı dakikada Dabo´nun ceza alanı içi sağ çaprazından aşırtma vuruşunu kaleci Boffin kalenin üstünden kornere gönderdi.
79´uncu dakikada Wright yarı alandan kaptığı topla rakip ceza alanına girdi. Kaleci ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunda kaleci Gökhan Akkan topu kornere gönderdi.
88´inci dakika Ghacha´nın vuruşunda top kaleciden döndü. Dönen topu Wright tamamladı ancak meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.
90+2´nci dakikada Fredy´nin Eren Karadağ´a ceza alanı içinde yaptığı harekete VAR hakeminin uyarısı ile orta hakem Özgür Yankaya penaltı noktasını gösterdi.
90+3´üncü dakikada penaltıyı kullanan Djokovic´in vuruşu ağlara gitti: 2-2.
90+4´üncü dakikada ceza alanı içinde Dabo´nun Wright´a yaptığı harekete hakem penaltı noktasını gösterdi.
90+10'uncu dakikada atışı kullanan Wright topu kalecinin solundan ağlara gönderdi: 3-2.
Mücadele Fraport-TAV Antalyaspor´un 3-2´lik üstünlüğü ile sona erdi.
DHA-Spor Türkiye-Antalya Süleyman EKİN
2021-08-27 23:03:52
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