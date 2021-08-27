Fraport TAV Antalyaspor - Çaykur Rizespor: 3-2

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fraport TAV Antalyaspor - Çaykur Rizespor: 3-2

DHA

Fraport TAV Antalyaspor - Çaykur Rizespor: 3-2


Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) -
STAT: Antalya
HAKEMLER: Özgür Yankaya, Alpaslan Dedeş, Furkan Ürün
FRAPORT TAV ANTALYASPOR: Boffin Veysel Sarı, Poli, Güray Vural, Bünyamin Balcı, Naldo, Gökdeniz Bayrakdar (Dk.88 Hakan Özmert), Nuri Şahin (Dk.88 Amilton), Wright, Mukairu (Dk.72 Houssam Ghacha), Milosevic (Dk.81 Fredy)
ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan Akkan Fabrico Baiano, Gökhan Gönül, Holmen, Cemali (Dk.89 Selim Ay), Yasin (Dk.78 Alberk Koç), Djokovic, Tyler Boyd (Dk.78 Eren Karadağ), Alper Potuk, Sabo (Dk.60 Aminu Umar), Dabo
GOLLER: Dk.18, Dk.53 (P) ve Dk. 90+10 (P) Wright (Fraport TAV Antalyaspor) Dk.61 ve Dk.90+3 (P) Djokovic (Çaykur Rizespor)
SARI KARTLAR: Güray Vural, Hakan Özmert (Fraport TAV Antalyaspor), Gökhan Gönül, Dabo, Fabrico Baiano (Çaykur Rizespor)
Süper Lig´in 3'üncü haftasında Fraport TAV Antalyaspor, sahasında Çaykur Rizespor´u 3-2 yendi.
5´inci dakikada Sabo´nun ceza yayına yakın bir noktadan yaptığı sert şutu kaleci Boffin tokatlayarak oyun alanına geri gönderdi.
18´inci dakikada Veysel Sarı'nın pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Wright, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.
27´nci dakikada Poli rakip ceza yayı içinde düşürülünce hakem serbest atış kararı verdi. Topun başına geçen Miloseviç´in vuruşu kalecinin solundan auta gitti.
30´uncu dakikada defansın hatasından ceza alanı içinde topu önünde bulan Djokovic´in vuruşu kaleci Boffin´de kaldı.
İlk yarı ev sahibi takımın 1-0´lık üstünlüğü ile kapandı.
52´nci dakikada Gökhan Bayrakdar´ın şutunda, Gökhan Gönül ceza alanı içinde topa elle müdahalede bulununca hakem Özgür Yankaya penaltı noktasını gösterdi.
53´üncü dakikada topun başına geçen Wright´ın penaltı vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Gökhan Akkan´ın sağından ağlara gitti: 2-0.
61´inci dakikada Çaykur Rizespor ceza yayına yakın bir noktadan serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Djokoviç´in sert şutu kalecinin sağından ağlara gitti: 2-1.
76´ncı dakikada Dabo´nun ceza alanı içi sağ çaprazından aşırtma vuruşunu kaleci Boffin kalenin üstünden kornere gönderdi.
79´uncu dakikada Wright yarı alandan kaptığı topla rakip ceza alanına girdi. Kaleci ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunda kaleci Gökhan Akkan topu kornere gönderdi.
88´inci dakika Ghacha´nın vuruşunda top kaleciden döndü. Dönen topu Wright tamamladı ancak meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.
90+2´nci dakikada Fredy´nin Eren Karadağ´a ceza alanı içinde yaptığı harekete VAR hakeminin uyarısı ile orta hakem Özgür Yankaya penaltı noktasını gösterdi.
90+3´üncü dakikada penaltıyı kullanan Djokovic´in vuruşu ağlara gitti: 2-2.
90+4´üncü dakikada ceza alanı içinde Dabo´nun Wright´a yaptığı harekete hakem penaltı noktasını gösterdi.
90+10'uncu dakikada atışı kullanan Wright topu kalecinin solundan ağlara gönderdi: 3-2.
Mücadele Fraport-TAV Antalyaspor´un 3-2´lik üstünlüğü ile sona erdi.
 DHA-Spor Türkiye-Antalya Süleyman EKİN
2021-08-27 23:03:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Süper Lig: FT Antalyaspor: 3 - Çaykur Rizespor: 2 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: FT Antalyaspor: 3 - Çaykur Rizespor: 2 ...
Fraport-TAV Antalyaspor - Çaykur Rizespor (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Fraport-TAV Antalyaspor - Çaykur Rizespor (EK ...
Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 - Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 - Çaykur Rizespor: 0 ...
Fraport-TAV Antalyaspor - Çaykur Rizespor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Fraport-TAV Antalyaspor - Çaykur Rizespor ...
Araç yıkarken fenalaşan Yahya yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Araç yıkarken fenalaşan Yahya yaşamını yitirdi
Yangından zarar gören ailelerin hesaplarına maddi yardımlar yatmaya başladı
YEREL HABERLER Yangından zarar gören ailelerin hesaplarına maddi ...
Başkan Böcek CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanları Toplantısı’nda
YEREL HABERLER Başkan Böcek CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanları ...
Alanya’da yamaç paraşütü heyecanı başladı
YEREL HABERLER Alanya’da yamaç paraşütü heyecanı başladı
Alanya Belediyesi’nden Akseki’ye yardım eli
YEREL HABERLER Alanya Belediyesi’nden Akseki’ye yardım eli
Yangınzedeler için bağışlanan hayvanlara ‘geçici barındırma merkezi’ kuruldu
YEREL HABERLER Yangınzedeler için bağışlanan hayvanlara ‘geçici ...
10 bin kişilik aşure kısa sürede tükendi
YEREL HABERLER 10 bin kişilik aşure kısa sürede tükendi
Yürek sızlatan fotoğraftaki Fatma Teyze'nin yanan evini Demet Akalın yaptırıyor
YEREL HABERLER Yürek sızlatan fotoğraftaki Fatma Teyze'nin yanan ...
Finike’de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Finike’de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına ...
Yangında evi zarar gören yaşlı çiftin yeni evi 15 günde tamamlandı
YEREL HABERLER Yangında evi zarar gören yaşlı çiftin yeni evi 15 ...
Onlarca yavru caretta, sahildeki yürüme yolu altında telef oldu EKAD Başkanı Dr. Ali Fuat Canbolat: “Oteller çalışmalarını 1 Mayıs'tan önce tamamlamalı”
YEREL HABERLER Onlarca yavru caretta, sahildeki yürüme yolu altında ...
(ÖZEL) Fransa, Türkiye'yi turuncu listeden kırmızı listeye ekledi Paris Büyükelçisi Onaner: “Fransa’da pozitif çıkan hastalar arasında 15 gün içerisinde Türkiye’de olanların sayısında yüksek bir artış görüldü”
YEREL HABERLER (ÖZEL) Fransa, Türkiye'yi turuncu listeden kırmızı ...
Kazada ölen üniversiteli Ali'nin cenazesi ailesi tarafından alındı
YEREL HABERLER Kazada ölen üniversiteli Ali'nin cenazesi ailesi ...
Zerdalilik terfi istasyonuna modern koku giderim sistemi
YEREL HABERLER Zerdalilik terfi istasyonuna modern koku giderim ...
Kumrunun klima suyuyla banyo keyfi
YEREL HABERLER Kumrunun klima suyuyla banyo keyfi
Ehliyetine el konulduğu halde yola çıktı minibüsle çarpıştı, 3 bin TL ceza yedi Tur minibüsü motosiklete çarptı: 1 yaralı Yaralı motosiklet sürücüsüne 3 bin 156 TL para cezası
YEREL HABERLER Ehliyetine el konulduğu halde yola çıktı minibüsle ...
Zafer Bayramı’nda Muratpaşa’da Pinhani konseri
YEREL HABERLER Zafer Bayramı’nda Muratpaşa’da Pinhani konseri
Otelcilerden Kemer Belediyesi’ne arazöz desteği
YEREL HABERLER Otelcilerden Kemer Belediyesi’ne arazöz desteği
30 metre genişliğindeki yeni yol trafiği rahatlatacak
YEREL HABERLER 30 metre genişliğindeki yeni yol trafiği rahatlatacak
Başkan Esen,"En önemli gündemimiz nüfus artışı" Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen: "Nüfus artış hızı kontrol altında tutulmalı" "16 bin yerleşik yabancı yaşıyor" "Çandır fasulyesine coğrafi işaret alma noktasındayız"
YEREL HABERLER Başkan Esen,"En önemli gündemimiz nüfus ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.