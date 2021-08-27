Bakan Çavuşoğlu, Manavgat´ta AFAD Koordinasyon Toplantısı´na katıldı

Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü var!



Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya´nın Manavgat ilçesindeki AFAD Koordinasyon Merkezi´nde düzenlenen toplantıya katıldı. Bakan Çavuşoğlu, yangından zarar görenlerin sorunlarını çözmek için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Manavgat´ta AFAD Koordinasyon Toplantısı´na katıldı. Toplantıda, Çavuşoğlu´nun yanı sıra Antalya Valisi Ersin Yazıcı, AK Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse, İbrahim Aydın, Kemal Çelik, Atay Uslu, Tuba Vural Çokal ve diğer yetkililer de yer aldı. Toplantıda, görevliler tarafından yangın bölgesinde yapılan en son çalışmalar hakkında Bakan Çavuşoğlu´na bilgi verildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, toplantıyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Antalya'da yangından zarar gören vatandaşlarımızın yaralarını hızla sarmak için tüm kurumlarımızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi. DHA-Politika Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN

2021-08-27 23:24:42



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