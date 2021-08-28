Ersun Yanal: Biz Antalyaspor´un geleceğini kazanmak istedik



Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)Süper Lig´in 3'üncü haftasında Antalya´da oynan maçta Fraport-TAV Antalyaspor, Çaykur Rizespor´u 3-2 mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında iki takımın teknik direktörü açıklamalarda bulundu.

Fraport-TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal maçtan sonra yaptığı açıklamada, kazanmak için her şeyi yaptıklarını ve onun için mücadele ettiklerini belirtti. Göreve geldiği ilk günden itibaren genç oyuncuları kazanmayı hedeflediklerini sözlerine ekleyen Ersun Yanal, "Bunu da Antalyaspor´un geleceğini kazanmak için planladığımızı belirttik. Türkiye´de futbolun geldiği yerler belli. Batmayan, problem yaşamayan, finansal sorunu olmayan kulüp yok ki. Bunlar kulüplerin finansal konularda disiplinsizlik, takipsizlik, denetimsizlik, ne derseniz deyin birçok problem yaşanıyor. Birçok kulüp kapanarak yeni adıyla tekrar açıldı. Ya da 1920-1930 adlarıyla yeniden açıldı" dedi.

"BU TAKIMI AYAKTA TUTMAK İÇİN GENÇ OYUNCULARA YÖNELMEYİ DÜŞÜNDÜK"

Geçen dönemde başkanlık yapan Ali Şafak Öztürk yönetimine övgü yağdıran Yanal, "Şafak Bey bu kulübü terk ederek ayrılmadı. Bu kulübe çok büyük katkılar vererek ayrıldı. En azından büyük bir yükün altına girerek ayrıldı. Biz de o dönemler transferler konusunda çok ısrarcı olmadık. Bu takımı tutmak ve bu takımı finansal olarak disiplinli bir hale getirmek için genç oyunculara yönelmeyi düşündük. Hatta, transfer yasağı olan dönemde oyuncularımız sakatlanmalarına ve futbolu bırakma risklerine rağmen ellerinden geleni yaptılar" diye konuştu.

"DAHA GENÇ OYUNCULARIMIZ GELECEK"

Yaşanan sorunlara rağmen takımı terk etmediğini de sözlerine ekleyen Ersun Yanal, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Biz planladığımız projelerimizi burada gerçekleştirmek istiyorduk. Bu süreci doğru yönetmeye çalıştık. Bu sene de yine finansal olarak limitleri aşmadan, genç oyuncularla yola çıktık. Bugün 3 gol atan futbolcu 23 yaşında. Daha genç oyuncularımız gelecek. Bu süreçte biz Antalyaspor´un geleceğini kazanmak istedik. Ben futbol adamıyım. Yaklaşık 30 yıldır bu işin içindeyim. Kariyerimde bunu yapmak ve bu şekilde bir kulübü hem finansal açıdan hem de oyuncu donanımı açısından iyi yerlere getirmek benim vizyonumda var. Bunu daha önce yaptım."

"BU TAKIMA YAZIK ETMEYİN"

Maç sonunda kendisine hakaret edenlere de isyan eden Ersun Yanal, konuşmasına şöyle devam etti:

"Ne idüğü belirsiz, bilgisi olmayan fikri olan, sadece yıllardır biriktirdiğimiz öfke ve kini sporun içinde tutan ve bu kin, öfkeyle mağlubiyet veya galibiyete sevinmeden sonuca küfreden bu türlü bir kültürün artık bu ülkeden kalkması gerekiyor. Ne idüğü belirsiz bir adam sonuca kızıyor. Yok böyle bir şey. Bu takıma yazık etmeyin. Bu takımın geleceği bizim için çok önemli."

"TÜRK FUTBOLU BU KADAR HOYRAT BİR ŞEKİLDE YÖNETİLMEMELİ"

Antalya´nın sportif tesislerine de övgüler yağdıran Ersun Yanal, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Kendi içimizde de gelecek vizyonu olmayan varsa bunu oturur konuşuruz. Ne olacak ilk defa ayrılmıyoruz ki, ilk defa gitmiyoruz. İlk defa bırakmıyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu aldığı kararlarla birçok engeli aşmamıza da engel oldu. Çünkü tabanın kararlarını da uygulamıyor. Futbolda alınan kararlarda kimse bizim fikrimizi sormuyor. Akşam Fatih Hoca bağırıyor. Bugün ben bir şeyler söyledim. Olursa bakacağız. Türk futbolu bu kadar hoyrat bir şekilde yönetilmemeli. Bugün mesele Ersun Yanal meselesi değil, mesele takım meselesi, oyuncu meselesi değil, mesele zihniyet, anlayış, felsefe, bir vizyon meselesi. Gelmeyen kardeşim bu tür insanlar burada bulunmayın. Yenmenin de bir adaleti, ruhu olmalı, bedeli olmalı. Bu ne ya. Vahşice yenmenin bedeli yok."

UYGUN: GERÇEKTEN ÇOK ZOR BİR SÜREÇTEN GEÇİYORUZ

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun ise takımdaki eksikliklerin kendilerini olumsuz etkilediğini belirtti.

Zor bir süreçten geçtiklerini anlatan Uygun, "Birçok eksiğimiz vardı. Takımsal anlamda, takımsal formatımızda, takımımızın bel kemikleri futbolcularımızın sakatlığı, mevkisel eksikliklerimiz. Haftalardır bizle birlikte işimizi zorlaştırıyordu. Gerçekten çok zor bir süreçten geçiyoruz. Bir ay sonraki süreçte yepyeni bir yönetim ve 18'e yakın futbolcunun gittiği bir ortam. Ondan sonra da yeniden kurduğunuz ve kurmaya devam ettiğimiz bir takım. Milli maç arası inşallah bize iyi gelecek. Sakatlarımız düzelecek, transferlerimiz gelecek. Ondan sonra da arzuladığımız Rizespor'u hep beraber izleyeceğiz" dedi.

"ÇOK İYİ BİR RİZESPOR'U ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE İZLEYECEĞİZ"

"Nasıl başladığın değil, nasıl bitirdiğin çok önemlidir" ifadesini kullanan Uygun, konuşmasını şöyle sürdürdü:

Bugün maalesef uzatma dakikalarındaki penaltı golüyle sahadan mağlup ayrıldık. Antalyaspor'u tebrik ediyoruz. Oyun anlayışı, oyun felsefesi ve kazanma azmiyle hem de fairplay ruhuyla çok iyi bir Rizespor'u önümüzdeki günlerde hep beraber izleyeceğiz."

Uygun, bir gazetecinin karşılaşmadaki penaltı kararları ile ilgili sorusunu cevapsız bıraktı.

Bir süre konuşmayıp mimikleriyle karşılık veren Bülent Uygun, daha sonra soruyu soran gazeteciye dönerek `sen anladın´ dedikten sonra salonu terk etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Ersun Yanal'ın açıklamaları

Bülent Uygun'un açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Antalya Süleyman EKİN

2021-08-28 00:29:48



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.