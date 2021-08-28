Yanal:"Bu takıma yazık etmeyin" FT Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal: "Antalyaspor’un geleceğini kazanmak istedik" "Ne idüğü belirsiz bir adam sonuca kızıyor. Yok böyle bir şey"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yanal:"Bu takıma yazık etmeyin" FT Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal: "Antalyaspor’un geleceğini kazanmak istedik" "Ne idüğü belirsiz bir adam sonuca kızıyor. Yok böyle bir şey"

İHA

Yanal:"Bu takıma yazık etmeyin" FT Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal: "Antalyaspor’un geleceğini kazanmak istedik" "Ne idüğü belirsiz bir adam sonuca kızıyor. Yok böyle bir şey"

FT Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, maç sonunda kendisine yönelik hakaretlerle ilgili, "Ne idüğü belirsiz bir adam sonuca kızıyor. Yok böyle bir şey. Bu takıma yazık etmeyin. Bu takımın geleceği bizim için çok önemli"dedi.
Süper Lig’in 3. haftasında FT Antalyaspor, sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor’u 32 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yanal, kazanmak için her şeyi yaptıklarını ve mücadele ettiklerini söyledi.
Genç oyuncuları kazanmak için çabaladıklarını dile getiren Yanal, “ Bunun da Antalyaspor’un geleceğini kazanmak için planladığımızı belirttik. Türkiye’de futbolun geldiği yerler belli. Batmayan, problem yaşamayan, finansal sorunu olmayan kulüp yok ki. Bunlar kulüplerin finansal konularda disiplinsizlik, takipsizlik, denetimsizlik ne derseniz deyin bir çok problem yaşanıyor. Birçok kulüp kapanarak yeni adıyla tekrar açıldı. Ya da 19201930 adlarıyla yeniden açıldı” diye konuştu.
"Genç oyuncularla yola çıktık"
Önceki dönem başkanlardan Ali Şafak Öztürk’ü öven Yanal, “ Şafak bey bu kulübü terk ederek ayrılmadı. Bu kulübe çok büyük katkılar vererek ayrıldı. En azından büyük bir yükün altına girerek ayrıldı. Biz de o dönemler transferler konusunda çok ısrarcı olmadık. Bu takımı tutmak ve bu takımı finansal olarak disiplinli bir hale getirmek için genç oyunculara yönelmeyi düşündük. Transfer yasağı olan dönemde oyuncularımız sakatlanmalarına ve hatta futbolu bırakma risklerine rağmen ellerinden geleni yaptılar. Biz bu takımı terk etmedik. Biz projelerimizin burada gerçekleşmesi gerekiyordu. Bu süreci doğru yönetmeye çalıştık. Bu sene de yine finansal olarak limitleri aşmadan, genç oyuncularla yola çıktık. Bugün 3 gol atan futbolcu 23 yaşında. Daha genç oyuncularımız gelecek. Bu süreçte biz Antalyaspor’un geleceğini kazanmak istedik. Yaklaşık 30 yıldır bu işin içindeyim. Kariyerimde bunu yapmak ve bu şekilde bir kulübü hem finansal açıdan, hem de oyuncu donanımı açısından iyi yerlere getirmek benim vizyonumda var. Bunu daha önce yaptım” diye konuştu.
"Bu takıma yazık etmeyin"
Maç sonunda hakaretlere maruz kalmasıyla ilgili de konuşan Yanal, “ Ne idüğü belirsiz, bilgisi olmayan fikri olan, sadece yıllardır biriktirdiğimiz öfke ve kini sporun içinde tutan ve bu kin, öfkeyle mağlubiyet veya galibiyete sevinmeden sonuca küfreden bu türlü bir kültürün artık bu ülkeden kalkması gerekiyor. Ne idüğü belirsiz bir adam sonuca kızıyor. Yok böyle bir şey. Bu takıma yazık etmeyin. Bu takımın geleceği bizim için çok önemli”dedi.
"Ne olacak ilk defa ayrılmıyoruz"
Antalya’nın sahip olduğu alt yapı tesisleriyle de önemli bir yer olduğunu kaydeden Yanal, “Bütün takımlar Antalya’yı biliyor. Kendi içimizde de gelecek vizyonu olmayan varsa bunu oturur konuşuruz. Ne olacak ilk defa ayrılmıyoruz ki, ilk defa gitmiyoruz. İlk defa bırakmıyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu aldığı kararlarla bir çok engeli aşmamıza da engel oldu. Çünkü tabanın kararlarını da uygulamıyor. Futbolda alınan kararlarda kimse bizim fikrimizi sormuyor. Akşam Fatih hoca bağırıyor. Bugün ben bir şeyler söyledim. Olursa bakacağız. Türk futbolu bu kadar hoyrat bir şekilde yönetilmemeli. Bugün mesele Ersun Yanal meselesi değil, mesele takım meselesi, oyuncu meselesi değil, mesele zihniyet, anlayış, felsefe, bir vizyon meselesi. Gelmeyin kardeşim bu tür insanlar burada bulunmayın. Yenmenin de bir adaleti, ruhu olmalı, bedeli olmalı. Bu ne ya. Vahşice yenmenin bedeli yok” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ersun Yanal: Biz Antalyaspor´un geleceğini kazanmak istedik
YEREL HABERLER Ersun Yanal: Biz Antalyaspor´un geleceğini kazanmak ...
Uygun: ”Nasıl başladığın değil, nasıl bitirdiğin önemli" Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun: “Lige nasıl başladığın değil, nasıl bitirdiğin çok önemlidir" “Rizespor olarak oyun anlayışı, felsefesi ve kazanma azmiyle çok iyi bir takımı önümüzdeki günlerde hep beraber izleyeceğiz"
YEREL HABERLER Uygun: ”Nasıl başladığın değil, nasıl bitirdiğin ...
Bakan Çavuşoğlu, Manavgat´ta AFAD Koordinasyon Toplantısı´na katıldı
YEREL HABERLER Bakan Çavuşoğlu, Manavgat´ta AFAD Koordinasyon ...
Fraport TAV Antalyaspor - Çaykur Rizespor: 3-2
YEREL HABERLER Fraport TAV Antalyaspor - Çaykur Rizespor: 3-2
Süper Lig: FT Antalyaspor: 3 - Çaykur Rizespor: 2 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: FT Antalyaspor: 3 - Çaykur Rizespor: 2 ...
Fraport-TAV Antalyaspor - Çaykur Rizespor (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Fraport-TAV Antalyaspor - Çaykur Rizespor (EK ...
Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 - Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 - Çaykur Rizespor: 0 ...
Fraport-TAV Antalyaspor - Çaykur Rizespor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Fraport-TAV Antalyaspor - Çaykur Rizespor ...
Araç yıkarken fenalaşan Yahya yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Araç yıkarken fenalaşan Yahya yaşamını yitirdi
Yangından zarar gören ailelerin hesaplarına maddi yardımlar yatmaya başladı
YEREL HABERLER Yangından zarar gören ailelerin hesaplarına maddi ...
Başkan Böcek CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanları Toplantısı’nda
YEREL HABERLER Başkan Böcek CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanları ...
Alanya’da yamaç paraşütü heyecanı başladı
YEREL HABERLER Alanya’da yamaç paraşütü heyecanı başladı
Alanya Belediyesi’nden Akseki’ye yardım eli
YEREL HABERLER Alanya Belediyesi’nden Akseki’ye yardım eli
Yangınzedeler için bağışlanan hayvanlara ‘geçici barındırma merkezi’ kuruldu
YEREL HABERLER Yangınzedeler için bağışlanan hayvanlara ‘geçici ...
10 bin kişilik aşure kısa sürede tükendi
YEREL HABERLER 10 bin kişilik aşure kısa sürede tükendi
Yürek sızlatan fotoğraftaki Fatma Teyze'nin yanan evini Demet Akalın yaptırıyor
YEREL HABERLER Yürek sızlatan fotoğraftaki Fatma Teyze'nin yanan ...
Finike’de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Finike’de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına ...
Yangında evi zarar gören yaşlı çiftin yeni evi 15 günde tamamlandı
YEREL HABERLER Yangında evi zarar gören yaşlı çiftin yeni evi 15 ...
Onlarca yavru caretta, sahildeki yürüme yolu altında telef oldu EKAD Başkanı Dr. Ali Fuat Canbolat: “Oteller çalışmalarını 1 Mayıs'tan önce tamamlamalı”
YEREL HABERLER Onlarca yavru caretta, sahildeki yürüme yolu altında ...
(ÖZEL) Fransa, Türkiye'yi turuncu listeden kırmızı listeye ekledi Paris Büyükelçisi Onaner: “Fransa’da pozitif çıkan hastalar arasında 15 gün içerisinde Türkiye’de olanların sayısında yüksek bir artış görüldü”
YEREL HABERLER (ÖZEL) Fransa, Türkiye'yi turuncu listeden kırmızı ...
Kazada ölen üniversiteli Ali'nin cenazesi ailesi tarafından alındı
YEREL HABERLER Kazada ölen üniversiteli Ali'nin cenazesi ailesi ...
Zerdalilik terfi istasyonuna modern koku giderim sistemi
YEREL HABERLER Zerdalilik terfi istasyonuna modern koku giderim ...
Kumrunun klima suyuyla banyo keyfi
YEREL HABERLER Kumrunun klima suyuyla banyo keyfi
Ehliyetine el konulduğu halde yola çıktı minibüsle çarpıştı, 3 bin TL ceza yedi Tur minibüsü motosiklete çarptı: 1 yaralı Yaralı motosiklet sürücüsüne 3 bin 156 TL para cezası
YEREL HABERLER Ehliyetine el konulduğu halde yola çıktı minibüsle ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.