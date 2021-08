Muratpaşa Belediyesi'nin,Antalyaspor Taraftarı Lokali açıldı

Muratpaşa Belediyesi’nin, Antalyaspor taraftarları için inşa ettiği Antalyaspor Taraftarları Lokali törenle açıldı.

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin bu yıl 55’inci kuruluş yıl dönümünü kutlayan Antalyaspor’un taraftarları için inşa ettiği ‘Antalyaspor Taraftarlar Lokali’ kırmızı beyazlı takımın kendi evinde oynadığı Rizespor maçı öncesi düzenlenen törenle açıldı.

Açılışta, Belediye Başkanı Uysal, FT Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin, kulüp yöneticileri, CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer, Muratpaşa Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Özcan Yılmaz, belediye meclis üyeleri ve 07 Gençlik Antalyaspor Taraftarlar Derneği üyeleriyle birlikte kırmızı beyazlı takımın taraftarları yer aldı.

Takımın maçlarını oynadığı Antalya Stadyumu’nun hemen yanı başında bulunan lokalin açılışı renkli görüntülere sahne oldu. Taraftarlar, stadın önünde Başkan Uysal’ı meşalelerle ve 07 Gençlik üyelerinin açtığı “Antalyaspor’umuzun ve taraftarının her zaman destekçisi olan Muratpaşa Belediye Başkanımız Ümit Uysal’a teşekkür ederiz” yazılı pankartla karşıladı. Başkan Uysal, Antalyaspor taraftarlarının tezahüratları eşliğinde yürüyerek lokale geldi. Açılışa sayılı dakikalar kala, takım otobüsünün lokalin önünden geçmesiyle coşku ikiye katlandı.

"Ümit Uysal'a teşekkür"

Açılışta konuşan 07 Gençlik Antalyaspor Taraftarlar Derneği Başkanı Gürhan Güneyli, “Bu takıma gönül veren taraftarlarına bu güzel lokali hediye eden değerli Belediye Başkanımız Sayın Ümit Uysal’a teşekkür ediyoruz” dedi. Kulüp Başkanı Aziz Çetin ise “Başkanımız Ümit Uysal, Antalyaspor için elini her zaman taşın altına koyuyor. Kendisine çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

"Bu kulüp Antalya'yı ruhunda taşır"

Başkan Uysal, taraftarları ve yöneticileriyle Antalyaspor ailesiyle bir arada olmanın çok keyifli olduğunu söyledi. Başkan Uysal, kendisinin, Antalyaspor’un ilk kez Süper Lig’e çıktığı 19811982 sezonunun unutulmaz Karşıyaka maçında tribünde olduğunu ve o günden beri Antalyaspor’u günün haberleri içinde her zaman ilk sırada takip ettiğini söyledi.

Antalyaspor’un bir futbol takımı olmanın çok daha ötesinde bir anlama sahip olduğunu dile getiren Başkan Uysal, şunları söyledi:“Antalyaspor, Antalya’mızın sıra dağlarını, Kızlar Sivrisini, Orta Torosları, Akdeniz’i, Gelidonya Burnu’nu, Gazipaşa’dan Kaş’a bütün hatları temsil eder. Bütün ilçelerimizi temsil eder. Türkiye’nin dört bir yanında gelip ‘Ben Antalyalıyım’ diyen geldiği yeri de unutmayan ama Antalyalı olmayı özümseyen ve Antalyaspor’a gönül veren bütün insanlarımız temsil eder. Bu şehrin spor kültürünü temsil eder. Amatör ruhunu temsil eder. Birlikte iş yapma gücünü, omuz omuza verme yeteceğini temsil eder. Antalyaspor, kırmızı beyaz renkleriyle aynı zamanda bizim milli renklerimizi Antalya’da bakış açısıyla yorumlar. Bugün Antalyaspor bütün Antalya’nın temsilini özünde, ruhunda, bünyesinde taşır. 19 ilçesini, bütün semtlerini bünyesinde taşır.”

Başkan Uysal’ın konuşmasının ardından, taraftarlar ve kulüp yöneticileriyle birlikte lokalin açılışını gerçekleştirdi.

