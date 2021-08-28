İngiltere karar değiştirirse turist sayısı daha da artacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İngiltere karar değiştirirse turist sayısı daha da artacak

DHA

İngiltere karar değiştirirse turist sayısı daha da artacak


Alparslan ÇINARNamık Kemal KILINÇ/ANTALYA, (DHA)TURİZM kenti Antalya, 600 bin yatak kapasitesi ile 8 ay içinde 5 milyonu yabancı olmak üzere 6,5 milyon turist ağırladı. Bu rakamın İngiltere'nin Türkiye kararı ile birlikte daha da artması bekleniyor.
Dünyanın dört bir yanından tatilcinin geldiği Antalya´da hem çalışanlarının yüksek oranda aşılanması hem de güvenli turizm sertifikası kapsamında verilen hizmet yerli ve yabancı misafirleri sevindirdi. Geçen yıl 3,5 milyon tatilci ile sezonu kapatan 600 bin yatak kapasiteli kentte, 2021 yılında da yükselişini sürdürüyor. Turizm sektörü temsilcileri, İngiltere'nin hala Türkiye'yi kırmızı listede bırakması nedeniyle bir kayıp yaşandığını söylüyor. Eylül ayında açıklanacak yeni kararda, İngiltere'nin Türkiye'yi kırmızıdan turuncu listeye alması halinde ise turist sayısının artacağı vurgulanıyor. Covid-19 salgını sürerken, tatilciler de seçeneklerini genişletti ve daha çok dış mekan ağırlıklı alternatifler üzerinde durmaya başladı. Tatilciler, otellerin içinde veya kapalı mekanlarda yapılan aktiviteler yerine havuz başında ya da sahillerde gerçekleştirilen etkinliklere ilgi gösteriyor.
YERLİ VE YABANCI 6,5 MİLYON
Yılbaşından bu yana kente havayolu ile gelen yolcu sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. Havayolu tercihinde yabancı turist kadar yerli tatilci sayısı da dikkat çekici. Antalya Havalimanı iç hatlar terminaline 8 ayda 10 bin uçak ile 1,5 milyon yolcu iniş yaptı. Dış hatlarda ise aynı süre içinde 26 binden fazla uçak ile 5 milyon tatilci geldi. Turizm sektörünün lokomotif milleti olan Ruslar, 2 milyon kişiyle ilk sırada yer alırken, Rusları 1 milyon ile Ukraynalılar ve 800 bin ile Almanlar izledi.
'ÇOK İYİ SINAV VERİYORUZ'
Belek bölgesinde hizmet veren beş yıldızlı otelin Genel Müdürü Ali Kızıldağ, devlet destekleri ile bugünlere kadar gelindiğini söyledi. Rusya'nın kapılarını yeniden açmasıyla birlikte sektörde hareketliliğin arttığını belirten söz eden Kızıldağ, "Turizm çalışanlarımızın aşılama oranı çok yüksek. Güvenli turizm sertifikası kapsamında verdiğimiz hizmet büyük beğeni alıyor. Bu da rakamlara yansıyor. Bu yıl çok büyük ümitlerle başladık. Sektör olarak önlemler açısından çok iyi sınav veriyoruz. Avrupa'nın açılmaması bizi çok üzdü. Yılbaşından bugüne kadar Antalya'da rakamlar 5, Türkiye genelinde ise 8 milyonları gördü" dedi.
RUS TURİST SAYISI DAHA DA ARTACAK
Rusların sayılarının artacağını ifade eden Kızıldağ, Soçi ve Kırım'a tatile gidenlerin çok mutlu olmadıklarını, bu turistlerin Türkiye'ye ikinci bir tatile gelmesini beklediklerini söyledi. İngiltere pazarından ciddi yoğunluk beklendiğini kaydeden Kızıldağ "Umudumu yitirmek istemiyorum. Türkiye geneli 15 milyon turistin geleceğini bekliyorum. Eylül ve ekim aylarında Almanya, Belçika, Hollanda daha hareketli oluyor" diye konuştu.DHA-Gündem Türkiye-Antalya ALPARSLAN ÇINAR-NAMIK KEMAL KILINÇ
2021-08-28 10:46:44

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Muratpaşa Belediyesi'nin,Antalyaspor Taraftarı Lokali açıldı
YEREL HABERLER Muratpaşa Belediyesi'nin,Antalyaspor Taraftarı Lokali ...
Antalya'da yaşları 20 ile 70 arasında değişen kadınlar, denizde su jimnastiği ile forma giriyor Dünyaca ünlü falezler altında su jimnastiği
YEREL HABERLER Antalya'da yaşları 20 ile 70 arasında değişen ...
Minibüs, yaralı ile yardımına koşan 3 kişiye çarptı
YEREL HABERLER Minibüs, yaralı ile yardımına koşan 3 kişiye çarptı
Minibüs, yerde yatan kazazedeye yardım için koşan vatandaşların arasına daldı Feci olayda 1'i ağır dört kişi yaralandı Minibüs sürücüsü kaza sonrası aracı bırakıp olay yerinden kaçtı Korkunç kaza güvenlik kamaraları tarafından saniye saniye kaydedildi
YEREL HABERLER Minibüs, yerde yatan kazazedeye yardım için koşan ...
Ersun Yanal: Biz Antalyaspor´un geleceğini kazanmak istedik
YEREL HABERLER Ersun Yanal: Biz Antalyaspor´un geleceğini kazanmak ...
Yanal:"Bu takıma yazık etmeyin" FT Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal: "Antalyaspor’un geleceğini kazanmak istedik" "Ne idüğü belirsiz bir adam sonuca kızıyor. Yok böyle bir şey"
YEREL HABERLER Yanal:"Bu takıma yazık etmeyin" FT Antalyaspor Teknik ...
Uygun: ”Nasıl başladığın değil, nasıl bitirdiğin önemli" Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun: “Lige nasıl başladığın değil, nasıl bitirdiğin çok önemlidir" “Rizespor olarak oyun anlayışı, felsefesi ve kazanma azmiyle çok iyi bir takımı önümüzdeki günlerde hep beraber izleyeceğiz"
YEREL HABERLER Uygun: ”Nasıl başladığın değil, nasıl bitirdiğin ...
Bakan Çavuşoğlu, Manavgat´ta AFAD Koordinasyon Toplantısı´na katıldı
YEREL HABERLER Bakan Çavuşoğlu, Manavgat´ta AFAD Koordinasyon ...
Fraport TAV Antalyaspor - Çaykur Rizespor: 3-2
YEREL HABERLER Fraport TAV Antalyaspor - Çaykur Rizespor: 3-2
Süper Lig: FT Antalyaspor: 3 - Çaykur Rizespor: 2 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: FT Antalyaspor: 3 - Çaykur Rizespor: 2 ...
Fraport-TAV Antalyaspor - Çaykur Rizespor (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Fraport-TAV Antalyaspor - Çaykur Rizespor (EK ...
Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 - Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 - Çaykur Rizespor: 0 ...
Fraport-TAV Antalyaspor - Çaykur Rizespor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Fraport-TAV Antalyaspor - Çaykur Rizespor ...
Araç yıkarken fenalaşan Yahya yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Araç yıkarken fenalaşan Yahya yaşamını yitirdi
Yangından zarar gören ailelerin hesaplarına maddi yardımlar yatmaya başladı
YEREL HABERLER Yangından zarar gören ailelerin hesaplarına maddi ...
Başkan Böcek CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanları Toplantısı’nda
YEREL HABERLER Başkan Böcek CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanları ...
Alanya’da yamaç paraşütü heyecanı başladı
YEREL HABERLER Alanya’da yamaç paraşütü heyecanı başladı
Alanya Belediyesi’nden Akseki’ye yardım eli
YEREL HABERLER Alanya Belediyesi’nden Akseki’ye yardım eli
Yangınzedeler için bağışlanan hayvanlara ‘geçici barındırma merkezi’ kuruldu
YEREL HABERLER Yangınzedeler için bağışlanan hayvanlara ‘geçici ...
10 bin kişilik aşure kısa sürede tükendi
YEREL HABERLER 10 bin kişilik aşure kısa sürede tükendi
Yürek sızlatan fotoğraftaki Fatma Teyze'nin yanan evini Demet Akalın yaptırıyor
YEREL HABERLER Yürek sızlatan fotoğraftaki Fatma Teyze'nin yanan ...
Finike’de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Finike’de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına ...
Yangında evi zarar gören yaşlı çiftin yeni evi 15 günde tamamlandı
YEREL HABERLER Yangında evi zarar gören yaşlı çiftin yeni evi 15 ...
Onlarca yavru caretta, sahildeki yürüme yolu altında telef oldu EKAD Başkanı Dr. Ali Fuat Canbolat: “Oteller çalışmalarını 1 Mayıs'tan önce tamamlamalı”
YEREL HABERLER Onlarca yavru caretta, sahildeki yürüme yolu altında ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.