ATASEM kayıtları başlıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi Atatürk Sanat Eğitim Merkezi (ATASEM) 20212022 eğitim öğretim yılı birinci dönem kurs kayıtları 16 Eylül tarihleri arasında www.atasem.org.tr adresi üzerinden online yapılacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz sanat ve meslek edindirme kursları ATASEM’lerde birinci dönem kayıtları başlıyor. 20212022 eğitim öğretim yılında Antalya genelindeki 24 ATASEM kurs merkezinde 250 branşta 900 kurs açılacak. ATASEM kurslarına kayıt olmak isteyenler 16 Eylül tarihleri arasında www.atasem.org.tr adresine online başvuru yapacak. Online kayıtlarını gerçekleştiren kursiyerler evraklarını 712 Eylül tarihleri arasında şahsen teslim edecek. ATASEM’de dersler 27 Eylül’de başlayacak.

Evrak tesliminde kayıtlarını gerçekleştirecek olan kursiyerler HES kodunu kurs merkezlerinde onaylatarak ders başı yapacaklar. Alınan tedbirler kapsamında öğrenciler HES kodu ile yakından takip edilerek, oluşabilecek riskli durumlarda hızlı bir şekilde müdahale edilecek. HES kodu olmayan vatandaşlar kurslara katılamayacak. Kurslarda alt yaş sınırı ise 15 olarak belirlendi.

"Yeni kurslar"

ATASEM’de 20212022 döneminde yeni kurslar da açılıyor. Yeni dönemde açılması planlanan yeni kurslar şöyle: “Ağaç kaşık yapımı, uyuşturucu bağımlılığından korunma, duygusal gelişim sorunları, avakado yetiştiriciliği, meyve bahçelerinde gübreleme, muz yetiştiriciliği, siber tehdit istihbaratı, dijital becerilerin geliştirilmesi, yerel yönetimde zabıta ve destek hizmetleri, su kabağı işlemeciliği, kitre bebek yapımı, ipek kozası el ürünleri yapımı, tutkallı hamur çiçek yapımı, dantel anglez, canlı çiçek tanzimi, deri çiçek yapımı, alüminyum kabartma yapımı, kağıt heykel sanatı, beyaz peynir üretimi, çubuk turşu yapımı, yöresel gıda ürünler yapımı, kadın nikah kıyafet dikimi, öz bakıma destek olacakların eğitimi, insansız hava araçları ve uçuş eğitimi, koyun yetiştiriciliği, pet hayvanlar, ipekböceği yetiştiriciliği, keçi yetiştiriciliği, mermer ve taş kaplamacılığı, depreme hazırlık, dikkat eksikliği ve hiperaktif bozukluğu bulunan bireylerin ailelerine yönelik destek eğitimi, aile ve evlilik hayatı, öfke kontrolü, kat hizmetleri elemanı, finansal yatırım, semazen eğitimi, gıda ve su ürünlerinde çalışanlar için hijyen eğitimi, safran yetiştiriciliği, zeytin ağacı budama, bitki zararlıları ile mücadele, meyve ve sebzede iyi tarım uygulamaları, bitkisel üretimde iyi tarım uygulamaları, sıvı yakıt ateşleyicisi, açık alan satıcıları eğitimi.”

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