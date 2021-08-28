Antalyaspor 10 maçlık galibiyet hasretine son verdi

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FT Antalyaspor, Çaykur Rizespor’dan aldığı 3 puan ile son 10 resmi maçındaki galibiyet hasretine son verdi.

Lige ilk beş hedefi ile başlayan Antalyaspor, iki haftada alınan 1 puanın ardından sahasındaki Çaykur Rizespor karşılaşmasına mutlak 3 puan parolasıyla çıktı. Karşılaşmaya iyi başlayan kırmızıbeyazlılar 20 öne geçtiği maçta son dakikalarda yediği golle skor 22’ye geldi. Antalyaspor’da uzatma dakikalarında bulduğu golle karşılaşmayı 32 kazandı. ABD’li yeni transfer Wright karşılaşmada attığı 3 golle yıldızlaştı. Bu galibiyetle Akdeniz ekibi 10 maçlık galibiyet hasretine son verdi.

Kırmızıbeyazlılar ligin ilk haftasında sahasında Göztepe ile 11 berabere kalırken, 2. haftada deplasmanda Fenerbahçe’ye 20 mağlup olmuştu. Antalyaspor, resmi maçlardaki galibiyet hasretini ise 10 maça çıkarmıştı. En son geçen sezonun 34. haftasındaki Kayserispor maçında 3 puan alan Akdeniz takımı, Türkiye Kupası finalinde oynanan Beşiktaş mücadelesiyle birlikte 10 maçtır galibiyet yüzü göremedi. Geride kalan 10 maçta Antalyaspor, kupa finalindeki Beşiktaş mücadelesiyle birlikte Trabzonspor, Göztepe, Galatasaray, Hatayspor, Rizespor ve Fenerbahçe’ye yenilirken, Karagümrük, Konyaspor ve Göztepe ile berabere kalmıştı.

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