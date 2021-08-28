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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya'da turist sayısı 5 milyonu geçti

DHA

Antalya'da turist sayısı 5 milyonu geçti


Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)TÜRKİYE'nin en çok yabancı turist ağırlayan şehri Antalya'da, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü verilerine göre, 27 Ağustos itibarıyla yılbaşından bu yana gelen toplam turist sayısı 5 milyonu aştı. İlk sırada 1 milyon 748 bin kişi ile Rus turistler yer aldı.
Antalya Valiliği aracılığıyla Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle Akdeniz'in cazibe merkezi olan ve ağırladığı turist sayısı bakımından 'turizmin başkenti' olarak nitelendirilen Antalya'da, 2021 yılı turizm verilerinin yüzleri güldürmeye devam ettiği belirtildi. Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını sürecinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın başlattığı 'Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı'nın Antalya'da başarıyla uygulandığı, kente hava yoluyla gelen turist sayısının da 5 milyonu geçtiği kaydedildi.
5 MİLYON 50 BİNE ULAŞTI
1 Ocak27 Ağustos 2021 tarihleri itibarıyla kente gelen turist sayıları ile ilgili yapılan duyuruda, ocak ayından bugüne kadarki süreçte yıllık artış oranının, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 253 olduğu vurguladı. 2020 yılı 1 Ocak27 Ağustos döneminde yurt dışından 1 milyon 428 bin 943 kişinin ziyaret ettiği Antalya'ya, bu yılın aynı döneminde hava yoluyla gelen turist sayısı 5 milyon 50 bin 701'e ulaştı.
AYLIK ARTIŞ YÜZDE 146
Verilere göre, geçen yıl 127 Ağustos tarihleri arasında kente hava yoluyla gelen turist sayısı 672 bin 424 olurken, bu yıl aynı tarihlerde 1 milyon 656 bin 19 kişi geldi. Böylece kente hava yoluyla gelen turist sayısında aylık bazdaki artış yüzde 146 oldu.
ZİRVEDE RUS TURİSTLER VAR
Yılbaşından bugüne kadarki süreçte Antalya'ya en çok turist gönderen ülkeler arasında ilk sırada, yüzde 34,61 ile Rusya yer aldı. 1 milyon 748 bin turistin geldiği Rusya'yı, yüzde 20,59 ile Ukrayna takip etti ve bu ülkeden 1 milyon 39 bin turist Türkiye'ye giriş yaptı. Yüzde 11,95 ile üçüncü sırada yer alan Almanya'dan 603 bin, yüzde 5,39 ile dördüncü sıradaki Polonya'dan ise 272 bin turist geldi.DHA-Genel Türkiye-Antalya MEHMET ÇINAR
2021-08-28 15:01:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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